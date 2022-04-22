43歲本土劇演員陳志強今日(22)凌晨突然在IG痛別母親，還曬出1張母子合影，鏡頭前兩人笑得燦爛，眼眶卻有淚水在打轉，隨後他不捨透露母親已於20日中午，在家中因肺癌安詳離世，讓他感到悲痛萬分，字字句句透露著思念，喊道：「下輩子我要再當妳的兒子！」
陳志強3月初便曾在IG上，貼出媽媽躺在病床上的照片，寫下「我媽媽一定會好起來的！」不料本月20日媽媽不敵病離世，回憶起媽媽年後被發現肺癌兩個月內，他暫停所有演藝工作專心陪伴媽媽，訴說悲傷的心情：「好希望可以永遠長不大，可以累了就能回到妳身邊，陪著妳看妳最愛的我演戲，可以每天跟妳互道晚安。」
陳志強哀痛表示，媽媽離世前的最後一晚，用非常微弱的聲音說：「我哪都不想去…我要待在有你們的地方…」他也牢牢記下媽媽的心願，並說到「我知道妳只是換種方式可以一直黏在我的身邊～妳放心！我不會再讓妳一個人孤單單了！」從這刻起不喘不痛，再也不受病魔侵擾，睡上一覺。
聊著想念媽媽的第一天，他向人在天國的媽媽喊話：「等妳醒來後，等我一下…下輩子，我要再當妳的兒子，我要把這輩子的「我愛妳」，加倍還妳！」向媽媽說聲晚安送走「最酷老木」，鼓勵媽媽這陣子辛苦對抗病魔，留下署名：「愛妳的強強」全文真摯溫馨，湧入不少網友關心。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。