43歲本土劇演員陳志強今日(22)凌晨突然在IG痛別母親，還曬出1張母子合影，鏡頭前兩人笑得燦爛，眼眶卻有淚水在打轉，隨後他不捨透露母親已於20日中午，在家中因肺癌安詳離世，讓他感到悲痛萬分，字字句句透露著思念，喊道：「下輩子我要再當妳的兒子！」

陳志強3月初曾PO媽媽病床照，當時並未提及病情，要幫親愛的媽媽加油打氣。(圖/陳志強 IG)

陳志強3月初便曾在IG上，貼出媽媽躺在病床上的照片，寫下「我媽媽一定會好起來的！」不料本月20日媽媽不敵病離世，回憶起媽媽年後被發現肺癌兩個月內，他暫停所有演藝工作專心陪伴媽媽，訴說悲傷的心情：「好希望可以永遠長不大，可以累了就能回到妳身邊，陪著妳看妳最愛的我演戲，可以每天跟妳互道晚安。」

陳志強悲痛送走母親，聊著跟媽媽相處的最後時光。(圖/陳志強 IG)

陳志強哀痛表示，媽媽離世前的最後一晚，用非常微弱的聲音說：「我哪都不想去…我要待在有你們的地方…」他也牢牢記下媽媽的心願，並說到「我知道妳只是換種方式可以一直黏在我的身邊～妳放心！我不會再讓妳一個人孤單單了！」從這刻起不喘不痛，再也不受病魔侵擾，睡上一覺。

聊著想念媽媽的第一天，他向人在天國的媽媽喊話：「等妳醒來後，等我一下…下輩子，我要再當妳的兒子，我要把這輩子的「我愛妳」，加倍還妳！」向媽媽說聲晚安送走「最酷老木」，鼓勵媽媽這陣子辛苦對抗病魔，留下署名：「愛妳的強強」全文真摯溫馨，湧入不少網友關心。