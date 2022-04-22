記憶體品牌廠創見(2451)(Transcend Information, Inc.)近期推出專為2021年MacBook Pro設計的JetDrive Lite 330擴充卡，精巧纖薄的尺寸，儲存容量高達1TB，可瞬間升級MacBook Pro儲存空間，輕鬆備份文件、音樂、影片和照片，為專業人士提升工作效率。

創見3月營收12.31億元，年減8.61%、月增17.57%；第一季營收34.49億元，年減1.40%、季減1.39%。展望未來，創見表示，除深耕嵌入式解決方案，消費型市場同樣是公司發展重點，健全的產品策略為通路與專案並行，持續強化研發能量，提升產品完整性及效能，期許2022年再創營運佳績。

創見去年稅後淨利25.33億元，年增111.5%；每股盈餘5.90元，較前年2.79元倍增。公司擬配息6元，以周四收盤價73.1元計算，現金殖利率達8.20%。周四外資終結5連賣超，股價收漲1.39%報73.1元，收復5日線、劍指月線。

2021年底全新登場的MacBook Pro，配備專業用戶期待回歸的SD卡插槽，創見JetDrive Lite 330擴充卡可平整插入插槽，與筆電融為一體，並以合宜的價格為MacBook Pro擴充容量。JetDrive Lite 330採用頂級快閃記憶體，讀寫速度高達每秒95MB與75MB，使用者可依需求選擇128GB~1TB容量，輕鬆儲存文件、音樂、影片、照片等類型的檔案，亦可利用Time Machine或iTunes備份，以釋放更多內建SSD的儲存空間，供專業級使用者處理3D算圖、影音編輯或軟體開發等專業用途。

JetDrive Lite 330以COB(Chip-on-Board)一體成型封裝技術打造，具備防塵、防水與耐摔等特性，打造優異的耐用度。創見亦提供免費救援軟體RecoveRx，可及時救回誤刪的檔案，保護救援、萬無一失。JetDrive Lite 330除支援2021年的MacBook Pro，亦相容於MacBook Pro(Retina)2012年末~2015年初型號。創見另針對不同年份的筆電擴充需求，提供其他JetDrive Lite專屬尺寸可與不同機型的MacBook搭配。