今天就是4月22日的「世界地球日」，Global Mall也繼續延續低碳永續的理念，以「綠色共生．共好生活」為主軸，積極展開低碳無紙化、減塑新生活、永續教育學、健康新食力四大綠色生活提案，為了響應世界地球日，因此再進一步擴展宣傳永續生活概念，推出「i永續。愛地球」系列活動，讓購物也能實踐環保於生活當中，而在3月底曾響應「Earth Hour地球一小時」活動，率先關閉外牆招牌燈飾長達12小時，全台八店更至4月22日前將LOGO招牌燈更換成綠色，提倡綠色意識。

Global Mall推動永續意識，將招牌燈替換成綠色。（Global Mall提供）

即日起至5月8日的母親節檔期期間，Global Mall就推出「i永續。愛地球-親子生態之旅」，使用GMpay單筆消費滿1000元，即有機會抽中暢遊宜蘭最夯的親子農場「廣興農場鴨母寮豬哥窟」、頭獎3人套裝行程，其他獎項還有控窯體驗、摸蜆兼洗褲、廣興農場入場券等，將抽出超過百名幸運得主，享受戶外學習與自然體驗。

響應世界地球日，Global Mall今（22日）推自帶環保杯送飲品活動。（Global Mall提供）

另外今日（22日）也首度在全台八店推出「自帶環保杯送飲品」活動，只要自帶環保杯且符合該櫃位之規則，即享免費共計近千杯包括有天仁茗茶、龜記、路易莎、鹿角巷、日出茶太等限量指定飲品，而母親節檔期中還有與紙箱王合作，利用可回收的紙類材質打造為「愛地球祈願樹紙箱展」，搭配著充滿童趣感的木馬搖椅。

Global Mall今年3月首度與玩轉學校合作推出的「未來永續小學堂」親子專屬永續課程，預計將於6月再推出全新課程。（Global Mall提供）

還有今年3月首度與玩轉學校合作推出的「未來永續小學堂」親子專屬永續課程，預計將於6月再推出全新課程，讓大人小孩自然且輕鬆的在生活中累積、實現綠色意識，同步也推出線上「i永續。愛地球」環保三任務，5月8日前在Global Mall各店Facebook粉絲團週週推環保任務，只要分別於指定日期上傳使用環保餐具、自備購物袋、館內消費曬雲端發票畫面，即可抽環保餐具及千元購物金。