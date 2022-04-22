本周六（23日）正是世界閱讀日，而自疫情開始後，民眾除了留在家追劇、看電影以外，更開始多了時間重新提起閱讀的興趣，不少人更開始入手電子閱讀器來看電子書本、漫畫，甚至變成學習、工作的記事本，根據資誠聯合會計事務調查電子書在過去5年就交出11.5%的年複合成長率，並預估2024年電子書將從目前占整體台灣消費性圖書銷售額約15.7%提升到 30%；而各大電商也各自發展書店項目，像蝦皮購物上有了誠品的進駐，momo購物網就擁有書店專區，PChome 24h購物書店也獨家結盟全球第二大電子書平台樂天Kobo，成為全台唯一官方授權電商。

蝦皮購物的Kobo Clara HD 6吋電子書閱讀器，優惠價4299元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物書店的樂天Kobo Libra2 7吋電子書閱讀器，附基本款保護殼套組，套組優惠6598元。（PChome 24h購物書店提供）

蝦皮購物觀察，近年來疫情促使電子閱讀器越來越盛行，消費者多以螢幕尺寸作為考量，無論是方便劃記與整理筆記的10.3吋大螢幕、輕便好攜帶的6吋都是站上熱門選擇，另外是否有防眩光、高清晰度也是挑選重點之一。而PChome 24h購物深耕書店服務已逾17年，自今年1月Kobo書城進駐後，試營運期間全站近1月電子書業績較去年迅速暴增4倍，而Kobo的註冊會員數亦大幅成長50%，明顯讀者人數正漸漸增加。

Yahoo奇摩購物中心的HyRead Gaze X Plus 10.3吋電子紙閱讀器，特價1萬4999元，登記再抽Nintendo Switch OLED。（Yahoo奇摩購物中心提供）

樂天市場上小婷電腦旗艦店的小米多看電紙書pro，原價8999元，特價7990元。（樂天市場提供）

Yahoo奇摩購物平台上電子書閱讀器的業績，就較去年同期增加30%，選購時特別看重使用情境與尺寸，輕薄便攜的中小型閱讀器就最受一般消費者歡迎，而大尺寸的則因商務辦公以及居家學習需求而增加。樂天市場電子閱讀器銷量同樣達成長近30%年成長，當中支援系統、連結書城多寡、筆記功能、防水性能也成為消費者關注重點，常成為與閱讀器一同作為關鍵字於站上搜尋。

momo購物網的BOOX文石 Nova Air C 7.8 吋彩色電子閱讀器，1萬2780元。（momo購物網提供）

遠傳friDay購物的mooInk S 6吋電子書閱讀器，5390元。（遠傳friDay購物提供）

momo購物網上，就以7吋以上的大尺寸商品備受消費者青睞，支援手寫、藍芽功能更是近期遠距學習及工作下，帶動消費者下單的重點。遠傳friDay購物在今年首季的電子閱讀器銷量達20%年成長，又以台灣在地品牌Readmoo讀墨旗下mooInk系列電子閱讀器產品最為暢銷，還有像HyRead等在地電子閱讀器品牌，在官網還提供電子書訂閱服務，內容範圍廣泛之餘，也有針對兒童族群所設計的童書閱讀，相較於平板來說，電子閱讀器使用電子紙、無背光設計，更適合長時間閱讀。