北屯派出所歐姓員警體格壯碩，打籃球爆發力十足，快速擒拿並將通緝犯壓制在地。（民眾提供／盧金足台中傳真）

賊星該敗！台中市一名吳姓通緝犯與友人在路邊聚會時，因未依規定佩戴好口罩，員警上前盤查，吳男見警方靠近即拔腿狂奔，不料遇到的是常獲選參加警察局籃球錦標賽的歐姓員警，爆發力十足，跑不到一百公尺即被員警擒拿並壓制在地，狼狽遭逮。

台中市警察局第五分局北屯派出所員警李隆明與歐彥成，日前下午執勤行經北平路與天津路口，眼尖的員警發現路旁有三名男子未依規定佩戴好口罩，考量疫情，李、歐2名員警欲上前勸導並確認身分時，其中一名男子面露慌張，逕自往昌平路方向行走。

歐姓員警反應靈敏，馬上按住吳嫌肩膀，喝斥「你要去哪！」，男子竟撥開歐員的手、拔腿狂奔。

這名吳姓通緝犯遇到的是經常獲選參加警察局籃球錦標賽的歐員，爆發力十足，跑不到一百公尺即被歐員擒拿並壓制在地。

經查逃逸的48歲吳嫌係因不能安全駕駛案遭法院判刑，須執行4個月徒刑而通緝，當天員警上前盤查時，為閃避警方查緝心虛逃跑。

警第五分局呼籲，法網恢恢，疏而不漏，千萬不可心存僥倖。警方打擊犯罪的魄力及打擊犯罪絕不手軟，除有案必破外，也主動出擊，展現警方維護治安的決心，以淨化社會治安，並呼籲不法之徒不要以身試法。