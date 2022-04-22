不少媽媽產後身材難恢復，有女網友發文表示，男友看到婚後人妻變胖的影片後，竟稱若自己老婆變胖會離婚，還搬出藝人小S、隋棠生小孩後都瘦得下來，認為放任自己變胖的女生不負責任，貼文引起廣大網友討論。

一名女網友昨(21日)在臉書社團「爆廢公社」發文，和男友看完一個婚後老婆大走鐘的影片，男友表示若老婆變這麼胖會要離婚，讓她超傻眼，質疑這樣的說法不負責任，認為許多女生是為了生小孩才瘦不下來。沒想到男友竟說：「小S、隋棠生完都不會這樣啊，難道結婚後放任自己變胖就負責任嗎？」

最後男友更稱女生要不要變瘦、男生決定是否離婚，都是個人的選擇，沒有對與錯。原PO聽完感到困惑了，於是發文詢問「想知道大家怎麼想的」。

貼文曝光引起熱烈討論，大家紛紛表示「請老公也要保固一下自己的外貌」、「那就請他負起責任，給妳小S隋棠的生活品質」、「那男生性功能變弱是不是也要離婚」、「有錢有閒讓我去健身、讓我去做醫美，我也能變成隋棠、小s」、「講這種話沒有覺得很不妙嗎，如果以後妳跟他步入婚姻妳就要小心了」。