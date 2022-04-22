澎湃新聞22日報導，中國貝殼控股有限公司（NYSE：BEKE）被美國證券交易委員會（SEC）於美東時間21日列入基於《外國公司問責法案》（HFCAA）的認定名單。對此，貝殼找房回應，公司一直在積極尋求可能的解決方案，以最大程度地保護股東利益。將繼續確保遵守中美相關法律法規，在條件允許下，保持該公司在紐約證券交易所的上市公司地位。

報導稱，該認定是SEC在HFCAA下採取的行政性措施，表明SEC認定公司使用了目前不能由美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）審查審計底稿的審計機構出具2021年財年審計報告。

根據HFCAA規定，連續3年被SEC認定使用未能被PCAOB審查審計底稿的審計機構出具年度審計報告，SEC會禁止公司股票或美國存託憑證在美國證券交易所或場外交易市場進行交易。

根據貝殼找房財報數據，2021年貝殼找房全年成交額(GTV)為3.85兆元（人民幣，下同），同比增長10.1％；營業收入為808億元，同比增長14.6％；2021年淨虧損為5.25億元，同比由盈轉虧；經調整後淨利潤為22.94億元。

在毛利潤方面，財報顯示，貝殼找房的毛利潤從2020年的169億元下降至2021年的158億元，同比下降6.2％；2021年的毛利率為19.6％，而2020年為23.9％。

今年3月，美國證券交易委員會（SEC）官網曾公布一份包含5家中概股公司的名單。SEC稱，基於《外國公司問責法案》（HFCAA），如果外國上市公司連續3年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，SEC有權將其從交易所摘牌。對此，3月11日，中國證監會深夜回應表示，尊重境外監管機構為提高上市公司財務資訊品質加強對相關會計師事務所的監管，但堅決反對一些勢力將證券監管政治化的錯誤做法。

4月21日，SEC再將理想汽車、百世集團和貝殼、知乎等公司等17家公司加入「預摘牌」名單，這也是自3月以來第五批被納入名單的中概股公司。SEC聲稱，上述17家公司提交申辯的截止時間為當地時間5月12日。

截至美東時間4月21日收盤，貝殼找房每股報11.87美元，跌幅7.77％。