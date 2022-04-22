浙江義烏過往靠著出貨各類型小商品而有世界工廠、全球最大批發商場稱號，如今也面臨新冠肺炎再次襲擊，昨晚（21日）當局發布劃定封控區、管控區和防範區的公告，企圖以三級防控方式避免疫情爆發，這也讓市場擔心商品出貨受到影響，全球供應鏈再度承受龐大壓力。

新浪財經報導，義烏市疫情防控指揮部發布公告指出，由於發現一例陽性確診者，依照防疫相關規定及專家研判，將全市劃分為封控區、管控區及防範區，最嚴的封控區採取「區域封閉、足不出戶、服務上門」等措施，路口實行24小時值守，僅允許保障生活物資、醫療防護車輛進出。

管控區是以只進不出、人不出區、嚴禁聚集措施管控，僅開放生活保障場所，防範區則是透過非必要不出區、強化社會面管控、嚴格限制人員聚集，並暫停室內公共場所營業，提倡企業線上辦公的方式圍堵疫情。

報導指出，該名確診者為一名男性是物流公司搬運工，此事爆發後，義烏疫情也衝上微博熱搜排行榜，成為大眾關注的焦點。目前仍不清楚封控措施對當地經濟活動造成的影響有多大，但義烏是全球小商品生產重鎮，若供應鏈出現危機，民眾選購禮物時恐怕也會出現困擾。