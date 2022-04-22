巴菲特說過：「如果你找不到睡覺時也能賺錢的方法，你將工作到死去那天」。新冠疫情席捲全球，許多產業咬牙硬撐，一方面萬物齊漲，不少民眾感嘆錢難賺、領著死薪水永遠追不上飛漲的生活成本，日子過得苦哈哈，再不學著累積被動收入，恐怕這輩子真的翻不了身。

許多人選擇靠投資，讓金錢為自己工作，當然，沒有穩賺不賠的生意，進入證券市場便是考驗每個投資人的眼光，但凡事總有第一步，現在入門投資的管道較以往已經方便很多，除了網路上免費的學習資源，一個順手好用、清楚明瞭的下單App也能幫助你踏出實戰第一步，今天就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，看看網友熱議讚賞的十大券商下單App是哪些吧！

No.1 永豐金大戶投

想開始投資股票，選定一組好用工具絕對是基本功，永豐金的「大戶投」App導入個人化理財管家，陪你面對忙碌的職場人生，在不一定能時時盯盤的工作時刻，大戶投App的「智慧單」功能就相當方便，只要設定好交易條件，當價格一到，系統就能自動化下單，對於想穩定做長線投資的交易者十分友善，也能幫助投資人在股海中保持意志力，貫徹投資心法。

再者，為了避免新手在第一關開戶就因資訊太複雜而裹足不前，永豐金證券提供了簡便的線上「DAWHO」數位帳戶開戶流程，和證券「大戶投」一同申請不但節省時間，也可以將其作為日後投資的交割帳戶使用，一舉兩得。

另一方面，剛開始投資最怕的，除了選錯標的賠錢，也會擔心被交易手續費吃掉獲利，在這一點上，其實只要選用優質的投資工具，倒也不必過於卻步，目前來說，只要在今年內完成線上開戶，不論是想存台、美股甚至投資期貨，不僅享有優惠的交易手續費，新戶開戶及首次交易，還會再額外獲贈電子禮金，讓好的理財從減輕負擔開始，也令不少用戶紛紛感心直呼：「投資想要省下的，大戶投都幫我想到了！」

No.2 元大投資先生

「兩分鐘，幫你把投資變簡單」元大投資先生是國內廣受歡迎的選股、下單App，除了提供完整全面的投資相關研究報告，也應用圖像化功力將資料指標轉換為「買賣信號晴雨圖」等友善的極簡圖示，十分明確易懂，有許多用戶心得提到，App獨具特色的使用介面剛開始需要花費一些學習時間來熟悉，「但習慣後就相當好用。」

No.3 國泰樹精靈

國泰證券在行動投資方面，發展出相當完整的應用程式體系，如選股、看盤、抽籤等功能都各自有重點App支持，其中「樹精靈」就是以看盤作為主力功能的軟體，搭載獨特的滑動式介面設計，讓看盤、選股、下單更加快速便利，還有「搖一搖回自選」功能，相當人性化，有網友也提到頁面清楚且「字體夠大夠貼心」，讓家中的長輩都很愛用。

No.4 兆豐行動VIP

兆豐證券的「行動VIP」App由國內知名的三竹資訊協力打造，整體介面設計相當整潔清晰，整合了包含盤後資料、財經新聞、各類分析指標等資訊方便使用者參酌、擬定投資計畫，在開發團隊持續更新優化下，系統穩定度得到不少投資人青睞，甚至有用戶特別指出，即使自己使用的手機已經很老舊：「也不會因此卡頓」相當順暢。

No.5 富邦e點通

富邦證券的App主要有「富邦e+」和「富邦e點通」兩支，其中以e點通較適合新手投資人使用，App明亮乾淨的視覺介面是吸引用戶持續近用的一大要素，並分成力量黑、正向藍兩種主題，有不少使用者在下載頁面留言評論：「畫面有質感」、「有符合券商規模的大器感」，另外，能自定義常用功能的專屬首頁設計也相當方便，適合各種邏輯的交易者。

No.6 玉山Fugle

由玉山證券與群馥科技共同推出的「富果帳戶」股市投資帳戶，整體營造出清新、具有現代感的品牌印象，App操作介面可搭配直觀且靈活的即時股市研究卡片，協助用戶發展投資策略，同時也利用資料視覺化技術，推出各式分析圖表、報告供投資人參考，讓投資新手能循序進入狀況，讚揚：「畫面舒服、交易方便。」

No.7 群益行動贏家

群益行動贏家在交易上主打「超光速」、「智慧單」兩大功能，「超光速」透過簡明的介面設計強化一指操作，大幅增進下單速度，也可以在價格劇烈波動時迅速抽單；或是利用「智慧單」先設定好委託條件，在達到觸發價時自動送單、輔助策略實踐，不少用戶稱讚這款App功能操作簡單、相當好上手。

No.8 元大行動精靈

除了「投資先生」外，元大證券也同時營運另一支App「行動精靈」，服務慣於使用三竹系統的投資人，同樣擁有不少死忠用戶支持。應用程式提供有個人化的自選報價功能和個股、大盤盤後等資訊，也有豐富的財經新聞消息納入，直覺化的資訊頁面切換博得許多使用者好評。

No.9 新光富貴角10號

新光證券根據不同的硬體使用情境，打造多角化App服務，其中適用手機、平板下單的富貴角10號，被用戶評論為：「發展多年，真的有在傾聽使用者反饋，持續用心改良」的一支下單工具，可以和電腦看盤下單系統「富貴角9號」串接，雲端同步自選股，另外由於是和三竹資訊合作開發，因此用習慣三竹系統的投資人能很快上手。

No.10 中信亮點

主打「忙碌生活、輕鬆投資」的中信亮點App，主推三大亮點功能：「買點雷達」透過個股殖利率試算幫助想定存買股的小資族選擇標的；「e指停利」可協助設定停損、停利標準，防止追高後卻獲利回吐等等情形；「歷史回測」則提供自訂進出場條件，從歷史資料中輔助調整決策、提高勝率，也可以利用「選股寶典」分享選股邏輯給親友，有錢大家一起賺！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年10月13日至2022年04月10日，共計半年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『券商App』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」