欣葉旗下全新自助餐品牌28日開幕，推出「身分證字號享5折」活動，吸引不少人分享。仔細一看發現，必須湊滿6個英文字母才有半價優惠，網友崩潰，「去哪找那麼多縣市的朋友」。

《中時新聞網》日前報導，欣葉集團推出全新Buffet品牌「NAGOMI和食饗宴」，第一間店開在台北市南京商圈，該店不僅提供日式料理吃到飽，還導入「女將」文化服務，東洋味濃厚。

NAGOMI預計4月28日開幕，平日午、晚餐價位分別為1280元、1480元；周末及例假日1580元。根據活動辦法，開幕日起至5月31日，同行者（須預約）的身分證英文字母有「N、A、G、O、M、I」任2個以上，享用餐9折；集滿6個，可享5折。

要拿到A很容易，台北市民都是A開頭，重點是其他5個，N是彰化縣、G是宜蘭縣、O為新竹市，M和I分別是南投縣和嘉義市。換句話說，至少6人同行，還得來自這6縣市才行，難度頗高。