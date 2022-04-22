PCR和CPR傻傻分不清楚？台大醫院婦產科醫師施景中分享，一位孕婦來產檢，與醫師討論剖腹產的問題，結果陪同看診的孕婦的媽媽卻脫口而出「我要陪女兒住院，是不是得一起做CPR」，讓醫師超努力憋笑並更正是PCR採檢。結果下秒竟然換自己口誤，讓他覺得超尷尬，也引發網友討論，不少人爆共鳴說，真的不小心就說錯了。

施景中昨在臉書上發文表示，一位孕婦在媽媽的陪同下來產檢，剛好這次談到剖腹產的相關事宜，對此，孕婦的媽媽著急地問說「（女兒）到時候剖腹產住院我陪她，這樣我是不是也要跟她一起做CPR？」他聽了狂憋笑，並更正説，是PCR不是CPR。

結果沒過多久，施景中透露，自己下秒也口誤說「妳們CPR的時間安排在X月X日。」才剛說出口他就覺得很尷尬，連忙道歉，也忍不住在心裡吐槽自己說「你真的累了嗎？來瓶蠻牛吧？」

而施景中也在留言處補充說，他那天早上約莫7點就到醫院開刀，門診與轉診的病例一樣都很多，只能說有喜有悲，就這樣一路忙到了傍晚。

貼文引起網友討論，「醫師你累了嗎」、「要找時間休息」、「醫師辛苦了」、「我們的職業固定要上安全教育+CPR，但我上次打電話詢問說成PCR」、「沒關係我幫我老闆約PCR診的時候也回他，老闆我幫你CPR約好了，當下我還不覺得哪裡有錯」、「好多人都講錯，很有趣啊！」