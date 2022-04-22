新一批企業財報表現強勁，但美債殖利率彈升引爆賣壓，周四美股主要指數盤中上演大逆轉，終場全面大跌，道瓊指數和標普500指數均跌逾1%，那斯達克指數和費半指數重挫逾2%。

投資人對聯準會主席鮑爾（Chair Jerome）等美國央行決策官員再度暗示今年將大舉升息的談話做出反應。鮑爾在國際貨幣基金（IMF）會議上表示，當美國央行於5月3日、4日開會討論下次升息時，0.5個百分點將會「放上檯面」，而今年估將採取一連串升息動作。他並表示，美國當前的通膨率大約是聯準會2%目標的3倍高，「行動是應該加快一些」。

★主要指數

道瓊指數跌368.03點或1.05%，收在34,792.76點，盤中一度上漲331點或0.9%。

標普500指數跌65.79點或1.48%，為4,393.66點，盤中一度漲逾1%。

那斯達克指數跌278.41點或2.07%，為13,174.65點，盤中曾大漲逾1%。

費城半導體指數跌83.5點或2.66%，為3,058.7點。

★消息

周四早些時候舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她支持到今年底基準利率調升至2.5%，但是否需要進一步提高或需要再調升多少，將取決於通膨和就業市場情勢。

周四美國公債殖利大漲，10年期指標公債殖利率漲破2.9%，逼近2018年底以來的最高點。今年初，10年期債息才不過接近1.5%，聯準會持續收緊貨幣政策以抑制飆升的通膨，帶動債息急升。周四盤中，對利率變化較為敏感的兩年期公債殖利率一度觸及3年新高。

美國勞工部公布，上周（截至4月16日）初次請領失業金人數較前一周減少2000人，為18.4萬人，但超出市場預期的18萬人。

房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期固定抵押貸款利率由上周的5%升至5.11厘，創下2010年來新高。

周四紐約期油上漲1.56%，收在每桶103.79美元。倫敦布蘭特期油收漲1.43%，為每桶108.33美元。

本周以來，那斯達克指數下跌1.3%，標普500指數微漲，道瓊指數漲約1%。

周四美國各交易所成交量總計為122.7億股，高於過去20個日平均量116.5億股。

標普500指數有78檔個股創下52周新高、16檔創52周新低。那斯達克指數有73檔創52周新高、367檔創新低。