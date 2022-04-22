★分析

DWS Group 交易主管 George Catrambone表示，市場正在押注至少在5月和6月各升息50個基點。鮑爾和其他許多聯準會官員一再重申他們希望盡快控制住通膨，這就是在向市場表明他們將採取激進的行動。

Ned Davis Research首席全球宏觀策略師Joseph Kalish表示，雖然我們預期通膨很快就會到頂，但如果不是這樣，那麼持續的供應鏈中斷，以及因退休與疫情導致勞動力參與率增加緩慢，很容易就會使通膨率超出聯準會2%目標一倍以上。因此，這現在起這一年間，聯準會可能需要將利率調升至超過目前市場最高的預測區間3.25%～3.50%。

許多知名投資人都懷疑聯準會能否在不衝擊經濟的情況下控制住通膨。安聯（Allianz）首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，他們需要3倍的技能、時間和運氣，才能實現軟著陸。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，儘管原油價格上漲，但能源股重挫3.10%，跌幅最大，其次為通訊服務類股跌2.41%，科技股跌1.73%。具防禦概念的必需消費類股跌0.11%，跌幅最小。

在道瓊指數方面，陶氏（Dow）上漲2.92%，表現最佳。Salesforce跌4.83%，跌幅最大。

★重磅股

重量級科技股僅特斯拉收高，終場勁揚3.23%。微軟跌1.94%、蘋果跌0.48%、亞馬遜跌3.70%、Alphabet跌2.52%、網飛跌3.52%。Meta跌6.16%，過去兩天來已下跌13.5%。投資人擔心利率升高的環境，恐影響高成長股未來的增長潛力。

主要晶片股全面下挫，輝達跌6.05%，跌幅最大。超微跌4.44%、美光跌3.11%、高通跌3.01%、恩智浦跌2.20%、應材跌1.87%、英特爾跌1.27%、德儀跌1.22%。

★焦點股

特斯拉上漲3.23%，收在1,008.78美元，成為盤面上少有的亮點。特斯拉上季營收獲利表現飆破華爾街預期，漲價策略成功克服了供應鏈之亂和成本不斷上升的衝擊，其第一季營收年增81%，為188億美元，每股盈餘為3.22美元，均創下歷史新高。儘管上海廠因當地的防疫封控措施而停工3周時間，特斯拉仍預期今年全年交車可望成長60%。

推特上漲0.77%，稍早前特斯拉執行長馬斯克表示，他已經為收購推特籌得465億美元資金。

網飛（Netflix）連跌第二天，終場收跌3.52%，為218.22美元，市值跌破1000億美元大關，為2018年1月來首見。該公司宣布第一季訂戶10年來首度流失，且本季可能流失更多訂戶，前一日（周三）股價應聲崩跌35%，創下10多年來最大單日跌幅。今年以來網飛股價已下跌約66%，成為表現最差的標普500指數成分股。訂戶不斷流失的利空消息亦迫使億萬富豪投資人阿克曼（William Ackman）旗下避險基金認賠出清網飛股票，據悉損失逾4億美元。

美國鋁業（Alcoa Corp）股價重挫16.9%，收在72.20美元，創下2020年3月來最大單日跌幅。該公司發布的財報顯示俄烏戰爭已經對其業務造成衝擊。其第一季營收年增1.4%，為32.93億美元，不如市場預期的34.9億美元。淨利年增168%，為4.69億美元。每股盈餘為2.49美元，雖遠優於去年同期的0.93美元，但落後市場預估的2.89美元。

航空股延續近來的升勢。聯合航空和美國航空分別上漲9.3%和3.8%，該公司都表示旅遊需求旺盛，看好本季由虧轉盈。

★台股ADR

台股ADR全面收黑。

台積電ADR跌1.36%，收97.66美元，換算台股價格為570.51元。

聯電ADR跌1.35%，收8.03美元，換算台股價格為46.91元。

日月光ADR跌2.18%，收6.73美元，換算台股價格為98.29元。

中華電信ADR跌0.72%，收44.34美元，換算台股價格為129.51元。