「亞洲波神」辣模巧巧（王騴之），日前感到身體不適，自主快篩結果為陽性，沒想到打1922求助卻苦無醫療資源，直到撥打119後才得到回應，隨後也被衛生局匡列，才得到進一步指示，不過她昨天（22日）在臉書分享一則新聞，滿臉疑惑表示：「 不管是否還確診，還有傳染力就放出去，這真的好嗎」。

巧巧日前不舒服自行快篩，發現是陽性後撥打1922，好不容易打通竟得到「 抱歉你不在系統名單內，你需要自行去醫院做確認，醫院通報完後我們才能給予你協助」的回覆，接著到醫院告知快篩結果，竟被警衛要求等兩個小時待檢驗完成後，才會請醫生診斷，眼見多方都不受理，她改撥打119求助，對方確認身分和症狀後，便立刻派車處理，同時衛生局也致電告知跟確診者有接觸，已被正式匡列，並指示接下來的步驟。

巧巧表示公開整個過程，並不是在抱怨，而是每個環節都有SOP和自有的資源安排，即便很想幫忙也只能照規矩走，接著提醒所有人：「 現在疫情氾濫 ，若你不幸也確症，就直接119吧，不用在1922 和衛生局了，因為他們是公務人員，不是醫療人員，他們一樣很想幫你，但規矩綁定無能為力」。

事隔5天後，巧巧在臉書分享「可以出院？輕症隔離滿10天免PCR解隔」的新聞，吐露無奈心聲：「 雖然我很想回家！很想快點解隔離，但只要關滿10天，不管是否還確診，還有傳染力就放出去，這真的好嗎」，強調家人目前很健康 ，很擔憂出院後怕傳染給他們 ，更透露聽到隔壁床病患接到「住滿十天不用檢測，直接可出院」的通知，讓她難以置信表示：「 不管是否陽性、指數是否有到30，那這樣出院到底會不會傳染給家人呢？我需要自費去包旅館嗎」。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。