俄烏戰爭爆發以來，臺股震得七暈八素，臺灣半導體ETF投資人卻愈跌愈勇，根據臺灣集中保管結算所統計，國內3檔半導體ETF的總受益人數，截至4/15止，已突破25.5萬人大關，明顯較去年底的15.2萬人，新增約10.2萬人，成長率達67.26%。

台積電(2330)今早跌破5日及10日線，3檔半導體ETF：新光臺灣半導體30(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)也同步壓低。

新光臺灣半導體30 ETF(00904)基金經理人王韻茹表示，預估2030半導體產業，長線將受惠於5G、HPC、汽車及物聯網4大成長動能，未來新科技應用帶動下、半導體新商機百花齊放，長線成長題材多，王韻茹建議，投資半導體ETF，一般投資人宜掌握分散時點特性，透過月月存(定期定額)、季加碼(季息再滾入)兩大原則，可以發揮「短線抗波動」、「長線抗通膨」的雙抗優勢。

王韻茹認為，今年雖飽受鋰價高漲之苦，造成電動車的製造成本大增，但電動車時代來臨，產業前景勢不可擋，因為從每台車的半導體「矽含量」來看，過去每台燃油車的半導體矽含量約400美元，現在混合動力車約700美元，若是純電動車則超過1000美元，未來自駕車出現後，搭載電達模組與鏡頭模組，半導體的矽含量將超過1400美元，更直接帶旺車用半導體，投資前景不可限量，國內半導體的新應用商機，也將在2025年前逐步浮現。