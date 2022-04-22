廣明(6188)旗下達明機器人首度舉辦智慧製造應用競賽，由國教署指導，臺中市政府教育局及臺中高工共同主辦，並攜手合作夥伴Intel、群創(3481)、工研院等產官學研單位，擔任「出題企業」與「專業導師」，出題方向從協作機器人到AI創新應用。達明為全球市佔第二的協作機器人品牌。

廣明去年EPS為3.57元，配息2.8元，為2014年以來新高。

智慧製造應用競賽兼具應用實務與AI創新，分別有著重創新的「AI創新組」，以及解決實際問題的「應用實務組」與「智慧機器人組」。AI創新組想法不設限，提供學生實踐想法的創意平台，自行發想應用與解題構想，獲選者還有機會獲得全方位AI落地實證的贊助，總獎金無上限! 參賽者透過競賽提供的開發工具TM AI+ 內含Intel Distribution of OpenVINO Toolkit－跨平台的AI推論開發工具套件，或是參賽團隊自行設計的 AI，結合達明機器手臂提供創意發想，探討AI解決各領域場景的應用。

智慧機器人組以「企業出題、學生解題」的型式，以產業現況停頓點與企業創新需求面作為自動化課題，邀請受訓後的學生團隊發揮實力提出「解題構想」，智慧機器人組邀請群創光電擔任出題導師，以曲面螢幕塗膠應用為題，替學生創造企業實習、整合產品解決方案的機會。

所有入選複賽的組別，達明機器人皆會提供完整的教育訓練資源，包含專家的解題輔導、長達一週的實體課程訓練、豐富的軟硬體資源，全力支援參賽者的實踐創意提案，以及解題的背景知識。報名提案初選至5月6日止。