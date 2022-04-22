PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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5歲以下兒童沒疫苗打 陳時中吐2招：要自己特別的注意

新北市2歲重症男童日前病故，引發全國民眾不捨與恐慌。指揮中心指揮官陳時中20日在記者會上，被問到5歲以下幼童沒疫苗可打，會給家長哪些建議？比方建議家長怎麼備藥？不料陳先是愣住，接著在口中複誦「備藥」二字，然後就開始莫名發出「呵呵」似笑聲，當下未正面回答問題。此畫面引爆大批網友氣憤，有人更直言「拳頭硬了」。

陳時中在20日例行記者會上，被問到5歲以下幼童沒疫苗可打，會給家長哪些建議？比方建議家長怎麼備藥？陳卻先愣住、再在口中「備藥」二字，然後開始「呵呵」就像竊笑，當下未正面回答此問題。

直到記者會結束前，記者再次提問，陳時中才回答：「小孩子就是自己要特別注意，不要接觸不特定的人過於頻繁，出入場合要特別注意相關的社交距離。」

有網友轉貼此新聞到批踢踢，隨即引起熱議，網友紛紛在PTT論壇、臉書相關連結與《yahoo!新聞》留言：「拳頭硬了」、「即將破3000例，很好笑吼？」「真冷血？」「有人死了，你覺得好笑？」、「小孩要自立自強啊」、「一大早就想罵髒話」。