大甲警分局長吳燕山昨日到銀行頒發致贈感謝狀及禮品。（警方提供）

台中市后里區58歲的謝姓婦女，誤信愛情詐欺犯「林樺」的甜言蜜語轟炸淪為愛情的俘虜。日前手持10萬元台幣到銀行臨櫃，口中不斷唸叨要將該筆現金匯款給她的「哥哥」；行員驚覺有異，機警的請轄區派出所前來協助，警方即時解除一場騙財危機。大甲警分局長吳燕山昨日特到銀行頒發致贈感謝狀及禮品。

警方指出，義里派出所日前接獲台中商業銀行后里分行報案，指稱有位婦女疑遭詐騙，警員劉泓逸、林躍宸獲報馳赴到場瞭解後；原來謝姓女子口中所稱的哥哥，竟是愛情詐欺犯，警員除在場苦心勸說外，並分析這是常見的愛情詐騙手法。謝女才驚覺原來這網路對話的另一端竟是居心叵測的詐騙集團，即時保住10萬元積蓄。

行員及員警聯手保住謝女積蓄，為表彰行員的機警，大甲警分局長吳燕山昨日到銀行頒發致贈感謝狀及禮品等，肯定員警平時利用巡邏時間與轄內金融機構行員，進行反詐騙宣導並建立通報機制隨即協助攔阻，機警的行員替民眾看住荷包，有效防止詐騙事件發生，讓人民安心。

吳燕山表示，轄區派出所與金融機構、超商共同成立LINE群組，將最新的詐騙手法及案例即時上傳告知，透過宣導防詐知識及配合員警即時到場處置聯防，將詐騙金額攔阻於臨櫃匯款前，警方將持續強化與金融機構及超商聯繫合作的「阻詐防線」，共同守護民眾財產安全。