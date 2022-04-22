高雄流行音樂中心（簡稱高流）以再造高雄歌廳文化娛樂奇蹟為出發，於4/30-5/1高流海音館盛大舉辦「真愛秀・藍寶石大歌廳」。為期兩天藍寶石大歌廳的夢幻卡司，共計12組歌手分別為4月30日林慧萍、黃妃、龍千玉、蔡小虎、王彩樺、曾心梅、邵大倫、張秀卿、5月1日陳美鳳、洪榮宏、李翊君、龍千玉、蔡小虎、荒山亮、邵大倫、張秀卿。

「真愛秀・藍寶石大歌廳」第二天的亮點為金曲歌王洪榮宏。洪榮宏分享藍寶石見證了自己在演藝圈的成長，從小歌手到紅牌主秀深具意義。在當時秀場興盛的時代，也因為自己太搶手一度被黑道押著唱，也曾被砍過四刀，還好命大度過難關，後來養好傷口重新出發登上藍寶石舞台，重返榮耀為鄉親唱歌。本次更精心挑選自己覺得最經典的合唱曲《憂愁的牡丹》，之前是與歌壇大姐大江蕙一起合唱，這次和新生代女歌手謝金晶攜手演出，相信跨世代合作會再度賦予歌曲的意義。

謝金晶回憶藍寶石就是對爸爸的回憶，從小跟著父親豬哥亮東奔西跑作秀，在後台玩耍就像在家裡一樣自在。這次和資深前輩洪榮宏老師一起演出壓力很大，練唱時戰戰兢兢。她更透露：「練唱過程中洪榮宏老師對於我演唱的部分給了很多好的建議，細細雕琢就像進錄音室一般嚴謹，期待經過這次的震撼教育相信自己會功力大增」。

謝金晶更透露小學時期跟爸爸豬哥亮去秀場演出，看見爸爸在台上演重病的病人，腳一抖一抖地在台上充滿戲劇效。當時自己信以為真，哭著跑到台前抱著爸爸說：「爸爸不要死！」一時亂入打亂劇情，這時豬哥亮大哥笑說：「這誰家的小孩怎麼亂加戲！」化解尷尬。謝金晶說這次的「真愛秀・藍寶石大歌廳」也會讓爸爸豬哥亮用特別的方式參與，請大家期待。

金曲歌王洪榮宏感性分享：「因為『真愛秀・藍寶石大歌廳』讓大家再聚首真的像同學會一樣，在秀場後台我不是打牌掛的，我屬於小酌文靜派，會約同一檔秀的陳美鳳一起小酌，喝完酒大家特別輕鬆和開心。」為了這次的演出洪榮宏進行健身、瑜伽、健走等運動讓自己體型看起來更結實，穿起秀服也更有氣勢。開心宣佈即將在五月推出新專輯『寒冬過了是春天』也期許疫情快點過去，一起迎接春天的到來。