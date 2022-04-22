賓士硬切對決大貨車 慘遭擊落翻轉險墜高架橋（影片來源：爆廢公社APP）

1台賓士轎車在行駛在台61線桃園段外側車道，打方向燈後切入左側，疑似因沒有抓好安全距離，擦撞到後方的大貨車後，賓士車失控撞上護欄，險些摔出橋外，而大貨車也撞上旁邊的分隔島，影片一曝光，引起網友熱議。

網友在《爆料公社APP》貼出1則影片，台61線桃園段，1台行駛在外側駛車道的黑色賓士轎車，打完方向燈後便切進內線車道，不料內側的大貨車沒絲毫沒有減速意思，轎車硬切後擦撞到大貨車車頭，車輛隨即失控打滑，衝撞護欄外，翻滾360度後卡在路肩，所幸沒有掉下橋，駕駛也自行脫困，走下車查看，而貨車司機因閃避不及猛烈衝撞分隔島。

貼文一出，不少網友們暴怒發言：「仗著自己是賓士」、「轎車自己找死應該直接右轉就好，幹嘛害人」、「倒霉的大車」、「重點是他過去幹嘛，前面沒車」、「那邊好像都是高架，掉下去就烏有了」、「這種開車方式，還是別出來害人！誰告訴你打了方向燈就可以直接變換車道的」、「大台看不到，這樣切角度看不到」。

也有網友和原PO分享自身經歷：「不是司機不讓，是大車也在移動，剛好那個角度司機看不到汽車，打方向燈，汽車打燈時大車的，車頭右側已經是在汽車左方，要怎麼注意？要司機一直盯著，汽車？汽車駕駛換道才是沒在後視鏡或是注意吧！我自己開車就遇到好幾次這種，向燈打了就開無敵模式直接。切換車道，差點就被抓交替，現在路上不是只有三寶，四寶五寶都有，防不勝防啊」。