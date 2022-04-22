每年4月22日為「世界地球日」（Earth Day），為提高新住民及國人對環境保護的意識，移民署北區事務大隊臺北市服務站今(21)日舉行「新住民家庭教育暨法令宣導」課程，邀請馬來西亞新住民曾詩琴，分享利用AI人工智慧科技辨別海洋生物，曾詩琴堅信唯有認識海洋才能呵護海洋進而守護地球。

你看過迪士尼電影的「海洋奇緣」嗎？那位嚮往大海熱愛生命、最後衝破浪潮，找到美好新家園的故事。其實，在臺灣也有類似的故事，曾居住於馬來西亞吉蘭丹小鎮的曾詩琴，從小在海邊長大，與海產生很深的連結。在臺灣東北角接觸到的都是礁岩海岸，可以觀察到很多奇妙的海洋生物，再加上先生是學生物的，因此就在先生的帶領下，認識了令人讚嘆的海洋之美。

曾詩琴和丈夫帶著兩個寶貝女兒實地至潮間帶進行勘查，光是拍攝一種生物照片，就需要收集一千張照片再從中挑選五百張提供AI辨識、模組測試完成後才能彙整資料庫到網站上。(移民署北區事務大隊提供)

曾詩琴說，她從高中畢業後來臺念大學，認識先生並在臺定居，一家四口時常利用假日至潮間帶探索海洋。但當她看著被浪花打上來的垃圾、被海洋生物誤食，破壞了臺灣的海洋生態時，就讓她非常痛心。

曾詩琴和丈夫帶著兩個寶貝女兒實地至潮間帶進行勘查，光是拍攝一種生物照片，就需要收集一千張照片再從中挑選五百張提供AI辨識、模組測試完成後才能彙整資料庫到網站上，你只要使用手機掃描QR碼後，便能將照片上傳，AI會即刻辨識出20多種類似的海洋生物。

除了持續擴展網站、建立臺灣海洋的專屬資料庫外，曾詩琴也於109及110年陸續發行中文及馬來西亞母語繪本《紅毛丹樹》及《野菜盛宴》，均榮獲新竹生活美學館特優獎；另外繪本《邊境》亦獲得110年新北市政府文化局優等。曾詩琴呼籲居住在臺灣的大眾能夠加入環保的行列，為地球盡一份心力。

移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯表示，為培育新住民子女愛護臺灣及在地文化創意，移民署111年度新住民子女多元文化在地創生培育營將於7月25日至7月29日舉行，活動報名期間至4月25日，鼓勵高中(職)以上的學生報名，授課內容豐富多元，包含地方創生講師授課，參訪多元文化特色地點，邀請大家踴躍報名，一起激發創意及體驗探索。