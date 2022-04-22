烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天說，烏克蘭每月需要70億美元（約新台幣2067億元）來彌補俄羅斯入侵造成的經濟損失；美國政府稍早剛宣布加碼金援烏克蘭。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）在華府對全球決策者說，他的國家需要6000億美元的重建經費。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）說，可能會讓俄羅斯負擔部分的烏克蘭重建費用。她也說，關於可能傷害全球經濟的俄羅斯石油禁令，歐洲應該「謹慎」以對。

法新社報導，世界銀行（World Bank）和國際貨幣基金（IMF）開會討論金援烏克蘭事宜，澤倫斯基在會中透過視訊對各國領袖說：「俄軍的目標是摧毀烏克蘭所有可用來當作生活經濟基礎的設施，包含火車站、糧倉、石油、煉油廠。」

葉倫已宣布援助5億美元，好讓烏克蘭繼續發放薪資、退休金並提供公共服務。

葉倫20日與什米加爾和財長馬欽柯（Serhiy Marchenko）會面後，詳述了這項援助計畫；她說，俄軍還在侵略，此時有必要協助烏克蘭政府繼續運作。

她說：「烏克蘭需求迫切，我們計劃盡快撥付這項直接援助給烏克蘭用在最急需的地方。」

美國上月已提供5億美元給烏克蘭，隨著戰事在烏國東部及南部愈打愈烈，其他西方國家和國際貨幣基金、世界銀行也都加大援助力道。

什米加爾在世銀總裁馬爾帕斯（David Malpass）主持的論壇中說，未來5個月，烏克蘭每月需要多達50億美元的「金融橋梁」（financial bridge），他還呼籲「為烏克蘭成立復甦計畫，類似二戰後的歐洲馬歇爾計畫」。

國際貨幣基金本週警告，俄烏衝突將導致烏國今年經濟衰退35%，俄國經濟也將下滑8.5%。

這場危機還將蔓延全球，國際貨幣基金日前將今年預期全球經濟成長率下修為3.6%，比今年1月的初估數字少了近1個百分點。