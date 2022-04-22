全球核酸應用市場需求走高，光鼎生技(6850)核酸檢測多元應用(包括DNA、RNA)持續開展，各國學研單位對相關基礎研究儀器需求也持續升溫，加上多年布建亞洲市場經銷通路有成，公司對今年營運抱持樂觀看法。

光鼎生技是亞洲唯一的毛細管電泳技術原廠。董事長蔡守冠表示，毛細管電泳技術具有自動化、省時及易操作等優勢，可取代傳統電泳繁雜之製備及實驗流程，是當今核酸產業檢測及醫療應用的關鍵技術。目前，全球僅有安捷倫(Agilent)、PerkinElmer、凱杰(QIAGEN)等少數大廠擁有此項技術。

光鼎生技採取開放式平台的廠商，挾此最大優勢，應用服務市場擴展迅速，加上多年積極布建全球行銷通路，主力產品Qsep系列毛細管電泳儀快速擴大滲透率，目前在全球生物科技研究市場已「坐二望一」，僅次於安捷倫。

此外，隨著毛細管電泳技術導入次世代基因定序應用，更擴大延伸光鼎生技的產品應用與服務市場，去年日本市場營收成長最大的領域，即來自客戶對次世代基因定序的樣品品質驗證確效需求所致。目前在台灣的次世代基因定序機構中，採用光鼎生技產品進行檢體品質驗證市占也達六至七成。

今年3月，光鼎自主開發的新型冠狀病毒核酸檢測分析平台正式取得歐盟CE-IVD 證，該平台特色為免萃取且以口腔(buccal)為檢體，相較目前的鼻咽採檢，其時間、成本效益更具優勢，適用於邊境、社區、各大企業防疫管控，有機會分食市占。

光鼎去年合併營收1.79億元，年增45%，歸屬母公司業主淨利4,625萬元，年增78%，每股稅後盈餘(EPS)2.23元。董事會亦通過股利分派案，擬配發每股現金股利0.5元與股票股利1元，合計股利1.5元，盈餘配發率近七成。