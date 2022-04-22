鴻海(2317)響應世界地球日，正式對外公布ESG永續發展環境長程目標規畫，以「綠色智能」、「循環經濟」2大核心策略為推動方向，明確訂定「清潔生產」、「資源管理」、「風險控管」等議題採取的實際行動內容，展現對永續環境保護的決心。

鴻海因應全球氣候變遷影響，宣布以2020年為基準年，針對淨零排放、綠色能源、節水環保、減廢循環等多個面向環境領域，提出7項應對綠色保護的目標數據承諾，同時依據時程訂定2025年後各階段性里程碑，並將相關訊息同步於官方網站中揭示。

鴻海揭示的環境長程目標，包括至2025年，用水密集度下降6％、廠區塑料內循環比例逾60％、至少取得5座廢棄物零填埋金級認證（UL2799）廠區、完成所有廠區工業污水排放水質監測系統建置、建立至少3座空氣品質系統監測示範廠區。

同時，鴻海宣示綠電使用占比至2030年達逾50％，並於2050年實現溫室氣體淨零排放，其中階段性目標為以2020年為基礎年，至2025年降低21％、2030年降低42％、2035年降低63％。

鴻海環保長洪榮聰表示，鴻海在環境保護的角色已從追隨者演變為開創者，此次發布的7大環境長期目標，藉由系統性的數據分析，定期檢視集團的綠色實績。未來將持續攜手客戶及供應商，為產業永續貢獻心力，一同打造綠色生態圈。

鴻海指出，「永續經營＝EPS＋ESG」為鴻海首重理念，集團近年在環境領域方面，採取節能、減排、綠能等三管齊下推動，已逐步取得不少成果。配合422世界地球日，率先公布環境（E）領域的目標，近期將陸續公布集團在ESG的長期目標。

針對綠色能源部分，鴻海日前宣布台灣廠區採購綠電計畫，今年將採購約236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量，預期至2030年累積達約7000萬度，以實際行動減緩氣候變遷的影響，未來也會以更嚴謹的追溯標準確保綠電來源。

為落實國際減碳管理趨勢，鴻海已於去年1月向科學碳目標倡議組織（SBTi）遞交符合1.5℃溫升路徑減排承諾書，並於今年4月正式遞交科學碳目標設立申請書、接受SBTi審核，透過國際組織協助檢視目標成果，建立符合國際趨勢的永續發展因應機制與措施。

鴻海CSR委員會也於4月正式更名為「永續委員會」，後續將強化稽核隊伍，結合第三方單位推動全集團稽核制度，定期監督並改善進程。後續將建置ESG目標管理平台，進行目標進度登錄、查核、追蹤、改善，期待攜手供應鏈落實ESG永續經營目標。