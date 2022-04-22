警方破獲兩處槍械改造工廠，查獲大批槍械及工具。（林郁平攝）

警政署自4月6日起至4月20日止，實施今年「第1波全國掃黑專案行動」，運用刨根溯源、斷金流的「系統性掃黑」策略，及「一個一個抓、一個一個打」原則，全面掃蕩黑幫。

警方此次共動員全國警力7739人次，搜索臨檢幫派相關場所1902處，檢肅到案目標96人、成員652人，包括竹聯幫、天道盟、四海幫等幫派分子，查扣犯罪所得696萬餘元，各式槍械200餘支等贓證物。

其中，刑事局查獲28歲顏姓男子為竹聯幫明仁會核心幹部，涉嫌招募成員等17人經營博弈、投資型詐欺集團，查扣明仁會字畫、賓士車、贓款1萬5000元等證物。

新北市警局檢肅到明仁會簡姓、闕姓嫌犯，各自成立地下錢莊及暴力犯罪集團，發現嫌犯為避免人頭帳戶掛失帳戶導致車手無法取款，將被害人拘禁限制人身自由，並持刀械、球棒及鎮暴槍等凌虐被害人致重傷。警方共查緝簡嫌等11人到案，查扣制式槍支1把、改造槍械3把、鎮暴槍、子彈44發、各式刀械棍棒、各級毒品162.54公克、現金234萬、存摺數本等贓證物。

刑事局偵一大隊查獲50歲林姓男子，自行建模訂製槍支零組件，堪比專業兵工廠，共查扣到改造手槍3把、改造短槍16把、模擬槍8把、子彈308發等證物，林嫌遭羈押禁見；偵二大隊查獲45歲呂姓男子，在新北市工業區租下大型倉庫，除藏匿大批模擬槍外，並存放眾多精密改造儀器與工具，僱用另3嫌協助其改造槍械，販售牟利。警方共查獲改造長槍1支、改造手槍15支、模擬槍136支、子彈974顆、砂輪機、研磨機、鑽床等改造工具。