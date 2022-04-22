不管讓年輕的灰狼領先多少分，都還是不夠他們敗光光！灰熊無視上半場一度落後26分頹勢，靠著貝恩的三分外線，以及莫蘭特的穿針引線，最後仍以104比95逆轉擊敗地主灰狼，在季後賽首輪搶回2勝1敗領先，接下來G4將於24日進行。

回到主場打季後賽的灰狼，一開打就發動12比0攻勢，接著次節更一度取得47比21大幅領先，沒想到灰熊展開強大反撲，尤其是貝恩接連投進三分外線，幫助灰熊逐漸縮小差距，上半場打完，灰熊追成44比51，貝恩半場就攻下16分。

沒想到下半場一開始如同剛開賽狀況一模一樣，灰狼打出誇張22比6猛攻，轉眼取得73比50大幅領先，隨後甚至領先到25分，可是就跟上半場一樣，接下來灰熊開始追分，更在末節一開始打出16比0，場上比數變成83比83平手。

灰熊更靠泰厄斯瓊斯最後7分09秒的三分球，取得86比85首次領先，甚至打到最後1分17秒，迪昂布魯克斯投進三分球，幫助灰熊反以102比92領先，莫蘭特也在最後55秒切入上籃，繼續在灰狼傷口上撒鹽，比賽勝負就此宣告底定。

投進7顆三分球的貝恩，攻下全場最高26分，泰厄斯瓊斯替補也拿20分，莫蘭特完成16分、10助攻與10籃板的大三元，但他投18中5、罰10中5的手感很差；灰狼以羅素22分、8助攻與5籃板表現較佳，愛德華茲19分，唐斯全場僅拿8分，更提前陷入犯規危機。