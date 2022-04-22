NBA季後賽打得越來越激烈，但也因此出現傷兵，前天在太陽對決鵜鶘比賽中，當家得分手戴文布克(Devin Booker)第三節傷退，昨天經核磁共振檢查判斷是右腿筋輕微拉傷，原本據知名記者沃洛納斯基(Adrian Wojnarowski)表示可能僅缺席首輪第三、第四場比賽，但今天壞消息出現，沃洛納斯基更新資訊說布克右腿筋傷勢為一級拉傷，預計缺席2到3週！

Phoenix Suns star Devin Booker could miss 2-to-3 weeks with a Grade 1 hamstring strain, @WindhorstESPN reports: https://t.co/qVtopVU3Ld — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 21, 2022

布克在前天與鵜鶘比賽上半場大殺四方，砍進7顆外線飆了31分，沒想到之後在追防對手上籃時受傷，不知道是否於起跳過程中出問題，隨後他坐在板凳席摸摸自己的腿與球團人員交談，也和隊友克勞德(Jae Crowder)簡單交流，此時他已穿上訓練服，接著就沒回到場上。賽後他進行核磁共振檢查，昨天球團宣布為右腿筋輕微拉傷，歸期不定。

而雖然沃洛納斯基表示布克可能只會缺席第三、第四場比賽，但同時報導太陽仍在評估核磁共振檢查結果，以全面了解傷勢和更明確復出時間，沒想到經過更精細的判斷，布克右腿筋確定為一級拉傷，預計要休息14到21天，最少要兩周，與原本估計的大相逕庭，這也讓他確定無法繼續打首輪系列賽，太陽必須在沒有他的情況下與鵜鶘死鬥。

😎 If you look good, you play good (but not when you're in street clothes)



Who's beating this team of DNP's in the Playoffs? 🤔

Devin Booker

Luka Doncic

Khris Middleton

Ben Simmons

Zion Williamson pic.twitter.com/s7cuUmjgut — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 22, 2022

在《ESPN》報導中還說道，布克過去兩季都有腿筋傷勢問題。11月他在一場類似於對鵜鶘的比賽中拉傷左腿筋，因此缺席7場比賽，去年NBA總冠軍賽，他在第三場比賽中也因腿筋傷勢退場，但還是苦撐傷痛上場，2020-21賽季例行賽期間，他又因左腿筋受傷缺席了4場比賽。由此可見這對布克來說已經是老毛病了，希望他能早日康復。