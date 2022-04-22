在市場上屬於高價蔬菜的蘆筍，已進入盛產期，有別於其他季節以進口為主，這時節的國產蘆筍正當令。由於市場上仍以綠蘆筍為大宗，達人指出，單看綠蘆筍表面就能看出新鮮度，同時蘆筍的保存也與其他蔬菜不同，自有特殊方法。

●蘆筍抗癌又護心血管 天門冬氨基酸及多醣體能消除疲勞

台灣癌症基金會指出，蘆筍是美國癌症基金會也推薦的30大防癌蔬果之一。蘆筍所含β－胡蘿蔔素、維他命A、E、C，以及氨基酸和微量元硒等，都有防癌、抗癌、養護心臟及改善動脈硬化的功效；葉酸及核酸則具有防止癌細胞擴散之效。

此外，蘆筍也富含天門冬氨基酸和多醣體，適量食用可消除疲勞、增強體力，中醫也認為蘆筍有助寧神、解毒、清熱退火、利尿等。但要提醒的是，蘆筍也屬高普林食材，因此痛風及高尿酸病人，少量食用即可，不宜多食。

●達人訣竅 目視就知蘆筍新鮮度

台南區農業改場特別提供快速辨別新鮮蘆筍的4大要訣：

1.基部切口鮮綠：

這是最容易判別的指標。新鮮蘆筍切口鮮綠；若切口已有小洞或乾癟、變深色，都已不新鮮。

新鮮綠蘆筍（左）基部切口呈鮮綠色，若產品缺乏保溼或放在儲架販售多日，切口常呈乾癟變褐及出現凹洞（右）。（圖/本報系資料照片 劉秀芬翻攝）

2.筍尖飽滿抱合、分枝少：

新鮮筍尖飽滿且抱合；若有明顯間隙或分枝較多，恐已販售多日，或存放溫度偏高致持續抽長。

新鮮綠蘆筍（左3支）之筍尖飽滿抱合，若採收過遲或產品存放多日（右5支）頂端常有明顯間隙及出現分枝。（圖/本報系資料照片 劉秀芬翻攝）

3.嫩莖鱗片翠綠：

新鮮綠蘆筍嫩莖節上的小鱗片，呈翠綠或鮮粉紫；若呈黃化或開張，代表其養分已顯著耗損、老化。

4.上半段表皮有光澤：

看起來越有光澤表示越新鮮；若出現皺紋表示若擺放多日或已失水降低鮮度。

●保存注意！紙巾沾水包覆＋直放最保鮮

農委會也強調，蘆筍經採收後，還會持續成長，所以若無法當天吃完，不要橫放在冰箱裡，蘆筍會因此亂翹亂長。

如果冰箱內空間充足，先用一張家用紙巾沾水包在蘆筍底部，再放入保鮮膜或保鮮袋隔離空氣，然後直立放置在冰箱冷藏，清脆新鮮度大概可以維持2-3天。

若是冰箱空間不夠，達人建議可先殺菁處理。做法是以滾水內加1-2小匙食鹽，將蘆筍燙煮1分鐘後，撈置於冷水中，使之冷卻再放入冰箱，也可維持2-3不致腐壞老化。當然最好還是當天買當天吃，讓完整營養一次到位！