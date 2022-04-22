專人消殺、保供作戰，上海楓涇工業園區15家企業復工復產 。（澎湃新聞／ 金山區提供）

大陸澎湃新聞22日報導，上海市金山區相關產業自3月28日停產，經歷了18天停擺，4月14日提交復工申請，4月15日列入金山區第一批15家復工復產「白名單」企業之一後，楓涇工業區漢鐘精機的廠房重新運轉，已有5天。目前，產能正在逐步恢復中。

4月20日下午，在上海漢鐘精機股份有限公司門口，在廠房負責人的帶領下，一線員工們以班組為單位依次來到現場，排起間隔2米隊伍，有序進行核酸採樣。與此同時，已經完成核酸檢測或還未被「叫號」的各廠房，工人全程佩戴口罩在機台間熟練操作。

「我們在楓涇的兩個廠區共有1000多名員工，目前行政人員全部居家辦公，廠房人員到職不到300人，已恢復了停工前30-40％的產能。」上海漢鐘精機股份有限公司董事長余昱暄表示，隨著人員迅速到職，廠房開動，客戶的訂單也立刻追了過來。而目前限制產能的主要是運能。

據介紹，上海漢鐘精機股份有限公司日常需前往位於平湖新埭鎮的浙江漢聲精密有限公司、浙江博亞精密機械有限公司、平湖市萬順達機械有限公司、平湖瑞陽精密機械有限公司共四家公司提取公司所需的壓縮機原材料，而嚴格的防疫措施，卡住了企業獲得上游原材料的管道。

於是，漢鐘精機向楓涇工業園區及金山區相關部門求助，金山區經委（商務委）第一時間向上海市經信委發出函請，為漢鐘精機申請到了4張上海市區通行證，幫助企業打通源頭管道，解決了30％-40％的供貨需求。

在「保供作戰」中，楓涇工業區為企業提供了強有力的保障。就在4月19日，一部由河北供應商發出的貨運車載著近30噸價值100多萬元的零件「卡」在了進入上海的高速公路收費站。漢鐘精機企業負責人連夜向楓涇工業區「呼叫支援」，經過1個小時的協調，申請到了臨時通行證，成功將原料零配件接進上海。此外，工業區還為漢鐘聯繫到了6家楓涇本地供應商，這6家企業全部也在同步閉環生產中。供應鏈的搭建緩解了企業的燃眉之急，讓企業放心接下了更多訂單。

「目前進入復工生產的均是來自防範區、48小時核酸檢測陰性的員工。所有復工人員都在廠區接受閉環管理，每日做核酸檢測、抗原自測。生產中嚴格防護措施，最大限度增大互相間距，食堂錯峰用餐，廠房工人與運輸工人空間不交叉。每天安排專人對所有物流車輛、公共區域進行消殺。」餘昱暄說。

澎湃新聞報導，楓涇工業園區內有近600多家企業，除9家防疫物資保障企業和民生保障企業在此前就進入閉環生產外，4月15日至今，已有15家企業通過審核，登上兩個批次的復工復產「白名單」。為了給閉環中的企業提供安心生產環境、穩步加快生產節奏，楓涇工業區積極對接鎮、區相關部門，安排核酸採樣班組每日通過集中和上門兩種形式為企業進行核酸檢測，為疫情防控和復工復產提供安全保障。

報導稱，值得一提的是，從本輪疫情防控以來，楓涇工業區全力處置企業員工突發健康狀況，已開出400多張就就醫證明。而在保障企業供應鏈加快運轉鐘，累計幫助企業申請上海市內通行證17張。