美麗熟女林倪安，外型亮眼青春，因曾任《國光幫幫忙》助理主持人，受封國光女神，無奈戀愛遇上不負責對象，未婚產子升格單親媽媽，21日下午她在FB發文透露，近來開心帶著小孩去餐廳吃飯，騎機車停紅綠燈時，遭警察攔下告知未禮讓行人，還被開了罰單，身邊寶寶也突然被嚇到大哭，讓她感到非常不滿。

昨日晚間，林倪安載著寶寶騎機車，穿梭在大安捷運站周圍，由於人車流量非常大，放慢騎乘速度到約15~20，好不容易等待行人交叉穿越，右轉後卻被警察攔下。事發太過突然，身邊寶寶嚇壞了，邊發抖邊哭：「這個警察叔叔好可怕」她也好奇詢問攔下原因，得到「未禮讓行人」的答覆。

林倪安聽到這段話當下，內心感到更加困惑，她表示：「我認真的認為禮讓行人是一種本能常識，而不是一種法條，我開始請問警察請問這是哪一年開始的第幾條法條?我剛剛也確實有禮讓行人?」警察說他也不清楚，但斥責她「有禮讓在先但後面沒禮讓」讓她感到一頓莫名其妙，身邊寶寶也快崩潰了。

後來警察對她開了罰單，返家後她立刻上網搜索法條，真有相關條文，只是有例外條款存在。她坦言繳交罰款當然心疼，但她更在意的是「公平跟他當下嚇壞小孩，寶寶回家一直問我警察是不是都是壞人」她連忙對寶寶否認，不過她也提到這些是她個人看法，若有錯誤她會致歉，不過「如果沒有錯，請還我跟寶寶道歉」直言道：「在這個時期，我們共同的敵人應該是病毒」。