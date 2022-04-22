台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，勤跑地方聆聽民意，但他昨(21日)在臉自爆生病了，身體忽然上吐下瀉、發燒、畏寒、全身酸痛症狀，「好像被車子撞了一樣」，引發大批網友湧入關心。他今早也向外界更新現況，表示身體好多了、食慾也好多了，保險起見也已經取消這三天的活動。

羅智強昨晚表示，昨天下午的時候忽然上吐下瀉，並出現發燒、畏寒、全身酸痛，好像被車子撞了一樣的感覺，回到桃園的住處仍然腹瀉不已，一整個晚上都是坐在馬桶上，吃了一些腸胃藥症狀減輕很多，但是完全沒有食欲；快篩結果則是呈現陰性。

經過一晚休息後，羅智強今表示，今天身體好多了、食慾也好多了，謝謝大家的關心，早上吞了一顆白饅頭，覺得體力也變好了一些，保險起見已經取消這三天的活動，也算是另類的「自主隔離」。他說，看到昨天有4000多篇留言的鼓勵與祝福，真的很感動，各位永遠是我的「最強後盾」，還好快篩結果是陰性，可以小小放心。