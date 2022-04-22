消息面：

1.美國證券交易委員會（SEC）公告，依據《外國公司問責法》（HFCAA）將第五批中國企業列入「預定下市名單」，新一批被納入名單的17檔中概股包括知乎、理想汽車、瑞幸咖啡、貝殼找房、尚乘IDEA、百世集團、諾華家具、LOVARRA、萬春醫藥、極光移動、Scientific Energy、中國食品、Value Exchange International、澤爾西西醫療集團、Entrepreneur Universe Bright Group、中比新能源和中網載線。

以上公司必須於美國當地時間5月12日前向該監管機關提交不必下市的證明。此外，美國SEC將5檔中概股從「預定下市名單」轉列「確定下市名單」（Conclusive List），分別為百度、愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥和Nocera。目前為止，總計有11檔中概股被列入「確定下市名單」，除了上述5檔之外，另6家分別是微博、盛美半導體、百勝中國、和黃醫藥、百濟神州和再鼎醫藥。

2.美國財政部長葉倫與白宮副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）呼籲世銀改革，以應對新時代的挑戰。葉倫表示，世銀與國際貨幣基金（IMF）在70年前成立時只是為了解決個別國家的危難，而非應對像俄烏戰爭、新冠疫情和氣候變遷等全球性的危機。她建議世銀應強化融資能力。辛格在另一個活動發表談話時呼應葉倫的說法，並表示世銀並未充分利用雄厚的資本實力。

3.聯準會主席鮑爾（Chair Jerome）表示在國際貨幣基金（IMF）會議上表示，當美國央行於5月3日、4日開會討論下次升息時，0.5個百分點將會「放上檯面」，而今年估將採取一連串升息動作。他並表示，美國當前的通膨率大約是聯準會2%目標的3倍高，「行動是應該加快一些」。此番發言成為迄今鮑爾所釋出最強勁的「大升息」信號。媒體分析，鮑爾的談話凸顯出多位央行決策官員政策基調的徹底轉變。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，她支持到今年底基準利率調升至2.5%，但是否需要進一步提高或需要再調升多少，將取決於通膨和就業市場情勢。

4.美國芝加哥聯準銀行宣布總裁埃文斯（Charles Evans）將於明年初退休，目前已展開新總裁的遴選工作。

5.利率期貨數據顯示，交易商預期聯準會將在未來3次會議時各升息50基點，到今年底基準利率將升至2.71%。

6.世界大型企業聯合會（The Conference Board）公布，美國3月領先指標上揚0.3%，符合市場預期。

7.費城聯準銀行4月製造業指數為＋17.6，較3月的＋27.4下滑，且不如市場預期的＋21。製造業投入價格指數為＋84.6，高於3月的＋81。新訂單指數為＋17.8，低於前月的＋25.8。製造業就業指數為＋41.4，高於3月的＋38.9。製造業6個月狀況指數為＋8.2，遠低於前月的＋22.7。製造業6個月資本支出展望指數為＋19.9，低於前月的＋24.8。

8.美國勞工部公布，上周（截至4月16日）初領失業給付人數周減2000人，為18.4萬人，略超出市場預期的18萬人。上周初領失業金人數4周均值為17.725萬人，周增4500人。截至4月9日止當周，美國續領失業金人數周減5.8萬人，為141.7萬人，少於市場預期的145.9萬人。

9.聯準會將大舉升息的預期升溫，以及美國債息和美元走高，周四國際金價跌至近2周新低。紐約期金收跌7.4美元，報每盎司1948.2美元，盤中一度下跌0.7%，報每盎司1941.30美元。現貨金跌0.33%，為每盎司1951.03美元，盤中一度跌1.1%。

10.周四紐約期油收漲1.6美元或1.6%，為每桶103.79美元，盤中最高升至105.42美元。倫敦布蘭特期油價格收漲1.53美元或1.4%，為每桶108.33美元，盤中最高升至109.80美元。外媒報導德國擬分階段減少俄羅斯原油進口，於今夏減少一半俄油進口，到今年底完全禁止俄油進口，以及利比亞當地的示威活動持續阻礙原油出口，助油價終止連續兩天的跌勢。

11.美國公債殖利大漲，10年期指標公債殖利率漲破2.9%，逼近2018年底以來的最高點。今年初，10年期債息才不過接近1.5%，聯準會持續收緊貨幣政策以抑制飆升的通膨，帶動債息急升。周四盤中，對利率變化較為敏感的兩年期公債殖利率一度觸及3年新高。

12.房地美（Freddie Mac）公布，美國30年期固定抵押貸款利率由上周的5%升至5.11厘，創下2010年來新高。

13.聯準會主席鮑爾明示5月很可能將升息50基點，周四美元從一周低點反彈。ICE美元指數尾盤漲0.2%，報100.53，本月以來累計上漲2.3%，若維持這樣的升勢不變，月線可望創下2021年6月來最大漲幅。周四美元兌日圓漲0.3%，報128.30。美元兌瑞士法郎漲0.5%，報0.9532。