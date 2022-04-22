五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）是特別針對烏克蘭實際需求迅速研製的嶄新無人機，類似「彈簧刀」（Switchblade，見影片），但性能有所不同。

美國4月21日提供烏克蘭的安全援助套件中，出現了名為「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）的神秘新型自殺無人機。

據《突發防務》（Breaking Defense）和《動力》（The Drive）網21日報導，五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，這款滯空自殺無人機是嶄新的平台，研製期間獲得烏克蘭提供意見，以滿足基輔抵抗俄軍對烏東頓巴斯（Donbas）區展開新攻勢的軍事需求。

柯比周四說，這是美國空軍專門針對烏克蘭需求，而迅速開發的無人機。超過 121 架「鳳凰幽靈」，連同最新的 8 億美元（約234億台幣）援助將送往烏克蘭。他在俄軍侵略烏克蘭第57天受訪時說，「鳳凰幽靈」功能類似加州空境公司（AeroVironment）的「彈簧刀」（Switchblade）無人機，它們在戰力上有所不同。不過，他並未確切說明其中的差異，而只說，「鳳凰幽靈」在對付不同的目標上很有用。

US delivers ‘Phoenix Ghost’ drone designed by US Air Force specifically for Ukrainian ‘needs’: DODhttps://t.co/5TAQbRlwIU — Fox News (@FoxNews) April 21, 2022

而「彈簧刀」無人機能隨身攜帶，可攜帶攝影機和彈頭，並從直徑小於10英寸（約25公分），長96英寸（約2.4米）的筒狀或管狀裝備發射。此外，它們可以在戰場上空盤旋，充當偵察機，以搜尋目標，或是利用內建的飛彈式彈頭，伺機攻擊目標，並能由小隊，甚至單兵攜帶並操作。

美國已捐贈烏克蘭400架「彈簧刀」，首批100架上周大都送抵當地時，華府又宣布，將提供另外300架。