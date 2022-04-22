蔡英文總統今批示特赦因加菜金遭定罪的前國軍少將韓豫平及士官張淯森；這是蔡總統上任來第二次特赦，110年05月20日第二任任期屆滿一週年之際，特赦獵捕野生動物觸法的布農族原住民王光祿。

王光祿是在102年因使用土造長槍獵捕野生動物，違反槍砲彈藥刀械管制條例及野生動物保育法罪刑，經最高法院於104年11月3日駁回上訴確定；復經檢察總長提起非常上訴，最高法院審理時認適用法規有違憲疑義，向司法院聲請解釋。

司法院就原住民狩獵案在5月7日作成釋字第803號解釋，其中野生動物保育法規定原住民族基於傳統文化獵捕、宰殺或利用野生動物不受相關條文限制的規定，大法官認為「傳統文化」應包含原住民依其所屬部落族群所傳承的飲食與生活文化，而以自行獵獲的野生動物供自己、家人或部落親友食用的非營利性自用性質。

憲法明文肯定多元文化價值，保障原住民從事狩獵活動文化權利。在原住民族文化中，族人與山林共同分享、共同生存，相互依賴，日常狩獵是族人生活文化的一部分。王光祿雖然因為狩獵野生動物而觸犯相關法律，但總統認為，考量他的狩獵是為供罹病的家人食用；狩獵自用也經大法官認為這屬於原住民傳統文化的範疇，情可憫恕，因此特赦王光祿，彰顯政府尊重原住民族生活文化，促進族群主流化發展用心。

總統府發言人Kolas Yotaka(谷辣斯·尤達卡)表示，總統這項決定，對於政府推動原住民族歷史正義與轉型正義工作，特別具有意義。