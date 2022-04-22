桃園市八德警分局日前上午10時許四維派出所巡佐李福進、林夢庭擔服巡邏勤務，接獲報案轄內八德區介壽路的銀行行員報案稱有疑似詐騙案件，隨即趕往現場處理，經員警耐心向民眾查證解釋攔阻，成功保住新台幣約46萬元。

警方接獲銀行行員報案後立即到場關懷詢問，據了解是1名年約30歲的王姓男子自稱高中同學推薦網路上投資黃金可賺錢，因深信同學的說法認為投資必可獲利，前往銀行要匯款46萬元到指定帳戶，銀行行員發現有異趕緊通報警方到場協助。

警方到場後先耐心聆聽案情，並細心詢問王男是否清楚該筆款項去向、用途及所投資的標的，發現其疑為常見的假投資真詐財手法，查出該匯款的公司曾有通報紀錄，網路上其他投資黃金遭詐騙案例也層出不窮，王男經警方及行員解釋分析後打消匯款念頭。

警方提醒，網路投資要謹慎，切勿輕信來路不明的投資訊息或網站，如遇到疑似詐騙手法，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。