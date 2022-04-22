各國料理皆有不同的烹調方式，像義大利麵通常都是乾麵，不過有網友分享，日前外帶一份義大利麵，打開來竟是湯麵，雖然麵條用的是義式筆管麵，但料理方式、配菜都很台式，看起來就跟傳統陽春麵差不多，讓他超傻眼。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，可見紙碗裡裝著湯麵，清透的湯上頭還有滿滿的豆芽菜，乍看之下是一碗台式陽春麵，不過仔細一看，麵條用的似乎不是傳統白麵，而是義大利麵條中的筆管麵，讓原PO看了哭笑不得說「菜單上寫義大利麵…」

由於這碗義大利麵太有台式湯麵的感覺，許多網友看了都笑翻，紛紛表示「麵條是義大利通心麵沒錯，料理方式就…」、「看來我們的認知不一樣」、「佐豆芽菜，這位大廚有點東西啊」、「老闆少寫了『切仔』兩個字」

其他網友也說「我吃過一家大園的義大利麵用的是陽春麵條…」、「同時得罪義大利人跟台灣人」、「先不要管義大利麵了，豆芽菜必須死」、「這我拿到的話會有點抓狂」、「才問我家義大利老公，這個跟鳳梨披薩比起來哪個比較糟，他說兩個都必須死，但這個又更糟糕一點，他應該會翻桌」