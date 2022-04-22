嫌犯到柬埔寨後，取得感染登革熱等假診斷證明，回台再申請保險理賠。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

財團法人金融法制暨犯罪防制中心去年蒐集相關資料，發現疑有特定詐保集團返台申請海外就醫理賠件數大量增加，且就診醫院明顯集中，遂向刑事局檢舉。警方偵辦後將詹姓保險業務員等50人拘提到案，清查詹嫌等人從2019年3月迄2020年2月期間，以赴柬埔寨假旅遊、假住院方式，總共向健保署及各保險公司詐領778萬多元。

刑事局偵查第四大隊獲報後，與新北市、台中市、台南市、花蓮警局等單位共組專案小組，報請台北地檢署檢察官林逸群指揮偵辦，追查發現詹嫌先協助其他嫌犯投保旅遊平安險，然後陸續赴柬埔寨旅遊，由當地華人接至特定飯店或民宿休憩，並透過該名華人取得偽造的感染登革熱、發燒住院等診斷證明，返台後再申請理賠，經健保署及各保險公司估算，迄今共損失778萬6843元，其中健保損失約135萬8202元。

專案小組陸續拘提詹嫌等50人到案，搜索查扣聯絡手機、保險理賠資料、領款收據等贓證物，及現金372萬、賓士車等價值共約452萬多元不法所得。全案訊後，依詐欺、偽造文書等罪嫌移送法辦。