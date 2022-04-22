近兩年因為新冠疫情帶來的不確定性，不僅改變了人們的生活與消費型態，也使得民眾更加重視財務規劃。根據保誠人壽所做的問卷調查，台灣民眾定期檢視理財規劃的頻率從疫情前約6.7個月檢視一次，到疫情後縮短為5.5個月檢視一次，對於理財態度也變得較疫情爆發前保守，傾向選擇有固定報酬或配息的理財工具，同時也更加重視健康與保障。

加上地緣政治風險提升，更引起消費者對整體經濟環境的擔憂，消費者想要掌握幸福人生，更需要相對穩定的商品為自己及家人作好完善的保險保障與財務規劃。對身兼照顧家庭責任的三明治族群，更需要謹慎選擇。此時，著重於長期壽險保障，並強調與保戶紅利共享的分紅保單，便在百家爭鳴的保險市場中脫穎而出，為三明治族群提供守護幸福人生的最佳選項。

保誠人壽是目前台灣市場上唯一持續推廣分紅保單的保險公司，以多年深耕分紅保單市場的豐富經驗與專業，持續發展多元幣別（台幣、美元、人民幣等）、不同繳費期別（如三年、六年、十年等）的分紅保單商品，讓消費者可以依據其自身條件及需求進行選擇。

舉例來說，如果想為子女將來出國留學做準備，可以選擇以外幣計價的分紅保單，藉由中長期持有，先行幫子女儲備未來的教育資金；若想要提早進行退休規劃，就可以選擇以台幣計價的分紅保單，依據自身的經濟狀況，選擇適合的繳費期別，擁有壽險保障之餘，資金運用更靈活；因應疫情不確定性，也可以選擇有提供法定傳染病或特定傷病給付的綜合險保單為風險做好準備；對於想要達到資產傳承目標的消費者，則可以透過給付方式的選擇，為將來的資產預作規劃。相較於其他保險商品，保誠人壽的分紅保單，在商品選擇上，提供了客戶因應自身需求的多樣性選擇，也因此深受許多消費者的青睞，在市場上建立起分紅保單專家的領導品牌。

保誠人壽承襲保誠集團的紅利分配原則，以分紅保單專屬帳戶的營運成果及對未來資本市場的預期來評估分紅帳戶的長期適足性，同時考量各年度間紅利分配的平穩性，將經營成果以穩定的保單紅利分配的方式與保戶共享，且有助於弭平短期資本市場波動的影響。另外，保誠人壽的分紅保單資金管理採用嚴格的專屬帳戶模式，帳戶管理獨立於保險公司的其他資產，不可與保險公司的資本或其他不分紅保單資產混用，並且由專業投資團隊依據不同帳戶的風險承受能力進行不同的資產配置；投資標的包含了國內外股票、債券及受益憑證，有效達到分散風險的目的。

在分紅類型上，有英式與美式兩種類型，英式分紅保單的保單紅利會滾入保單的壽險保額當中，透過逐年提高保額，使保障持續複利增值。而美式分紅保單則是提供不同的紅利發放方式讓保戶可以選擇提領現金、儲存升息、或是抵繳保費，讓資金運用更加靈活。除了分紅之外，買保險首要的就是保險保障，無論市場變動如何，分紅保單所提供的壽險保障維持不變，讓客戶備感安心。

分紅保單另一項相當重要的機制是客戶與保險公司利益的一致性。當客戶獲得紅利分配時，保險公司才能獲得條款約定比例的利潤分配，因此保險公司有強烈的動機善用優勢，為保戶做好分紅帳戶管理與投資。每張分紅保單商品的約定紅利分配，都明定於保單條款中，依法不得低於分紅帳戶當年度可分配紅利盈餘之70%。保誠人壽固定在每年5月進行紅利宣告，並揭露於官方網站上，資訊公開透明。

在疫情反覆不定、經濟市場持續波動之下，保誠人壽以其嚴謹的公司治理和財務控管，在不確定的年代，提供消費者針對中長期規劃相對穩定的選擇，無論是退休規劃、資產傳承、或是子女教育基金的準備，都能陪伴消費者一起守護自己與家人的幸福人生。