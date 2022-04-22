農委會苗栗區農業改良場近期以荔枝椿象的天敵平腹小蜂為主角舉辦桌遊體驗營，讓民眾更認識生物防治的範疇，並利用平腹小蜂來攘除荔枝椿象！

苗栗場指出，春天來了，外來入侵害蟲荔枝椿象蠢蠢欲動，此蟲除危害台灣欒樹、無患子等常見行道樹，更會造成龍眼及荔枝產量降低。此外，其成蟲和若蟲皆會噴出具腐蝕性之臭液傷到人，也是都市滋擾性害蟲。此害蟲的最大天敵「平腹小蜂」，是一種卵寄生蜂，可寄生於荔枝椿象的卵，將害蟲胎死卵中，是以「蟲」剋「蟲」的友善環境生物防治方法。

苗栗場指出，近年完成平腹小蜂量產技術之開發，持續4年釋放至田間調查結果，寄生荔枝椿象卵率可達70％，對於降低荔枝椿象田間密度已有顯著成效。

苗栗場長呂秀英表示，除了積極對農民進行天敵昆蟲之應用及理念推廣，為讓民眾更了解天敵昆蟲為友善農業重要一環，苗栗場特別精心設計「平腹小蜂大戰荔枝椿象」桌遊，藉由生動有趣又知識性的桌遊互動遊戲，引起民眾對天敵昆蟲的興趣，進而關注生物防治議題，並以生物防治技術降低荔枝椿象滋擾民眾的事件。

苗栗場進一步表示，5月14日及6月25日下午分別辦理兩梯次的桌遊體驗營活動，適合國小高年級以上的小朋友、大朋友們來參加，以3至4人一組的團體方式上網報名，每梯次限10組報名，額滿為止。報名成功之團體除了親自體驗活動，也可將「平腹小蜂大戰荔枝椿象」桌遊帶回家！歡迎大家招伴做夥來。