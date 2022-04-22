同開(3018)新董座許鑒隆帶領團隊今年4月13日加入，4月21日經董事會決議通過辦理私募現增發行普通股案，預計發行不超過1萬張，由股東常會授權董事會，自股東會決議之日起一年內分二次辦理，大股東及經營團隊將全數支持，有助同開優化公司財務結構外。

同開新經營團隊以「固本增源」營運方向出發，搶攻綠能、環保科技市場商機，積極轉型布局ESG營運版圖。同開指出，公司在營造與機電工程業務逾26年來，橫跨不同產業、工種，取得多家高科技產業、公共工程、風力產業等客戶訂單，新經營團隊將持續「固本」，精進整體管理作業，引進綠建築的新趨勢「系統模板工法」，提升營造附加價值。

另一方面，在既有營運基礎上採取「增源」策略，拓展環保科技應用範疇，將重新規畫旗下桃園觀音廠，從原本的D-0902無機污泥處理，轉型以「固體再生燃料(SRF)」、「廚餘發電」兩路出擊，透過廢棄物燃料化、廚餘生值能源，創造循環經濟。

同開目前在手營造機電工程的訂單金額達42億元，業務領域包括高科技無塵室工程、智能監獄、風力發電地面維運中心等，而因應缺工缺料、原物料漲價等，同開仍持續做出預先購料等措施。