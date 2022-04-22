大陸疫情延燒，上海和昆山、蘇州等地封控時間不斷延長，當地蘋果供應鏈復工備受市場關注。天風國際分析師郭明錤21日發推文表示，在中國封城的影響下，蘋果為了降低供應鏈管理風險，正加速推動在「非中國」的新品開發據點，減少對中國依賴可望付諸實際行動。

郭明錤在推文中指出， 蘋果新產開發據點幾乎都在中國。大約兩年前首次爆發新冠肺炎時，蘋果首度認真評估在非中國建立新產品開發據點，但在內部僅止於提案計畫。然而，在近期中國封城後，為了降低供應鏈管理風險，在非中國建立新產品開發據點不再是提案計畫，而是行動計畫。

大陸堅持動態清零的防疫政策，昆山市發布最新疫情通告，再延長管制七天至4月27日，和碩、欣興、京鼎等台廠近期復工期待再度落空。據了解，蘋果200家核心供應鏈中，有超過一半工廠在上海周邊地區，若大陸持續封城，蘋果供應鏈恐面臨斷供危機。

郭明錤日前提到，受到封城影響，蘋果新款 MacBook Pro 交貨期已拉長3至5周，由於iPhone SE新機需求放緩，不過其交貨時間尚未縮短。他認為，隨著封城時間延長，可能會進一步影響消費者信心，並對2022年蘋果等消費性電子產品的出貨產生不利影響。