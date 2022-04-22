世上有許多人都認為愛情是不可靠的，對他們來說沒有永恆不變的愛，但其實是他們還沒遇到對的人啦！因為對於專情的人來說，一旦愛上對方，他們會用盡一切方法去守護對方，往後餘生就只有對方一人，心裡也就容不下其他人，而這樣的癡情狂是哪些星座呢？就讓我們一一揭曉吧！

#金牛座

金牛座的人性格穩定且執著，常給人固執死板板的印象，他們一旦認定了，就一股勁的堅持著，那怕是遇到困難，也絕不回頭，然而在他們的愛情觀裡，也確實如此，他們對愛忠貞，對情專一，不管對方是什麼樣子，只要愛上了，就不會輕易變心，哪怕對方變心了，他們也會默默在遠處愛著對方，往後餘生皆是對方一人。

#巨蟹座

巨蟹愛上對方，就會不離不棄的陪伴。(圖/觸mii)

巨蟹在感情裡比較傳統，他們喜歡先和對方培養感情，一段時間才會真的敞開心胸，一旦他們愛上對方，他們就不會輕易變心，無論外面的誘惑有多大，眼裡都只有對方一人，而且不管對方是什麼樣子，他們都會不離不棄的陪著對方，除非愛情讓他們嘗盡了絕望和心酸，否則巨蟹就只會堅持愛一人，往後就只守著對方一人。

#獅子座

獅子在愛情裡一樣不失英雄本色。(圖/觸mii)

獅子座在愛情裡是熱情、果敢的，只會為心愛的人低下驕傲的頭顱，在他們的愛情觀裡，倔強的性格讓他們愛上就不會輕易變心，哪怕受到全世界的勸阻，獅子也不惜與世界為敵，而越是阻攔，他們就越是堅持。獅子的愛是強勢的，他們愛上就會不擇手段地俘獲對方，哪怕對方拒絕自己，也要和對方在一起。