衛福部推估「下周很可能看到單日破萬確診的狀況」，而現在單日近3千人確診，就有6萬人要隔離，不少民眾已經開始慌亂。新光醫院家醫科醫師柳朋馳認為，如果匡列隔離的政策不改，反而會使台灣落入「類三級」的狀態，大家都被關在家裡面一周，而且若是維持社會運作的重要工作人員，醫護軍警消等都被匡列也會造成很大的問題。

新光醫院家醫科醫師柳朋馳在節目《有話好說》上表示，台灣觀察他國的經驗，很早就開始實施輕重症分流，醫療資源也逐漸補足，但有兩項變數令人擔憂。首先就是被匡列隔離的人變多，若醫護和軍警消等維持社會運作的人力都被匡列，可能會影響到未來共存的路。且若大家都被匡列隔離在家裡面，反而會形成類三級的狀態。

柳朋馳透露，現在很多小朋友的學校停課，甚至有不少小朋友被匡列隔離，這時候父母雙方就必須協調一人在家擔任主要照顧者，而若爸媽剛好都是醫護人員，這樣就等於醫護人力勢必會減少1人。

柳朋馳認為政府現階段的匡列方式需要改變，否則恐會影響到醫療量能，尤其是醫療資源相對較少的縣市，如果有醫護人員不斷被匡列，數字到達一定的程度，如果這時候確診數也大幅上升，那麼就有可能會出現問題。

柳朋馳透露，開放的速度還是要有個時間表比較好，現在每天破千人確診，就有6萬人要被隔離，如果未來真的單日破萬人染疫，以這樣的倍數來算，恐會出現10、20萬人被匡列隔離。而匡列隔離的規則各縣市不統一，有些人比較鬆，有些人很嚴格，而指揮中心對密切接觸者的定義也不是很清楚，最終可能會導致大家無所適從。