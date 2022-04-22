寸姓慣竊在各大運動場伺機偷翻民眾包包。（警方提供）

42歲長相與歌手楊宗緯神似的寸姓慣竊，10餘年來涉及20多起竊盜案件，還曾把盜刷所得的10萬現金鋪在床上，給自己養的狗睡裡面，近年出獄後將目標改往全台各大體育館，趁民眾打球時伺機翻看包包、拿走信用卡盜刷，北市刑大查出他1年涉及30起類似案件，循線將他法辦。

寸姓慣竊從17歲時就開始行竊，包括朋友、同學、同事無一不偷，後來則是參加各種桌遊網聚，玩「狼人殺」趁玩家閉眼時，伺機偷翻包包再盜刷，外型還有些神似歌手楊宗緯。

2008年3月警方曾逮捕寸嫌，發現他將盜刷轉賣得來的10萬現金，全部灑在床上，然後讓自己養的狗睡覺，部分紙鈔被狗咬碎他也滿不在乎，2016年他被抓時，則是準備結婚，當時寸的未婚妻看到警察上門，準老公竟是慣竊時，還當場嚇得大哭。

北市刑大肅竊組調查，寸嫌近年多次進出監獄，但仍不思悔改，警方日前接獲多起竊案，都是民眾前往運動場打球時，放地上、櫃子的包包被人翻動，裡面的信用卡被偷走盜刷，當事人都是接到銀行通知才驚覺失竊。

專案小組經分析、過濾，鎖定又是老面孔寸嫌作案，但寸嫌卻突然消失，經連月追查，後來才得知3月11日，寸嫌跑到台中行竊被逮，現在台中看守所羈押中。

北市刑大警方日前南下借訊寸嫌，經比對後，發現他1年來，至少涉及30多起運動場竊案，不法盜刷所得超過200餘萬，全案依竊盜、詐欺、偽造文書等罪函辦。