立院財政委員審查《會計法》修正，全案保留出委員會，交黨團協商，被批為前總統陳水扁除罪化；陳水扁今在「扁擔物語」表示，當年他寧願一個人留做人質，讓所有人都先除罪。

他說，2011年特別費修法除罪前，民進黨團總召柯建銘專程到台北監獄問他的意見。柯總召說，民進黨團主張國務機要費也是特別費，應同時修法除罪。國民黨團則堅持阿扁總統國務機要費應排除適用。

他說，當時他考量副總統、院長、部會首長等多人也都有涉及藍綠都有。不能因自己一個人的堅持而影響到全國6、7000位有特別費的主管權益。他寧願一個人留做人質，所有人都先除罪。這樣除罪結果，最大受益者則是馬總統，馬的市長特別費也一併除罪。

他指出，馬英九市長特別費一半用領據被法官蔡守訓以宋朝公使錢判無罪；另一半也就是余文被關押部分，最後也是拜特別費除罪之賜而全部無罪。這是馬總統為馬市長特別費除罪的背後故事。