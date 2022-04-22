去年11月金寶爆發董座許勝雄虛設職位讓兒子許介立領員工庫藏股案，在數位立法委員質詢下，金管會也開罰金寶董座許勝雄72萬元，昨（21）日有小股東認為金寶總經理陳威昌違背其經理人職務，因而向法院提告特別背信罪，金寶隨即發出聲明回應將提告誣告。但有會計師認為，小股東所告發之事由，資料來源為金管會裁罰案件內容等公開資訊，金寶公司不對小股東做清楚說明，反而提出誣告及妨害名譽，有違主管機關近幾年積極推動之「股東行動主義」精神。

被視為金仁寶集團接班人的許介立去年11月被員工爆料，指控他以金寶孫公司泰電通策略長的身分任職短短4個月，就認購6,257張金寶庫藏股，損害其他員工的權益。事後金寶隨時聲明表示，許介立依人事任用程序，任職泰金寶電通已數年，任職期間除積極參與並提建議外，更運用人脈資源協助集團甚多。而金寶完全依循發行辦法規範辦理配發庫藏股事宜。

而小股東提告後，金寶公司另發出聲明表示業已依法定程序向金管會澄清在案，有關庫藏股配發，是依據公司2018年3月30日董事會通過的買回股份轉讓員工辦法而為之，「該辦法是在前總經理沈軾榮任內所訂定，許介立先生為泰金寶電通員工也經沈先生及相關主管簽核在案。」。金寶強調，刻意以此事誣陷公司與總經理的人，均將依法追究，陳威昌總經理2020年5月才到職，「對於某股東以刑案控告陳威昌總經理，其用心令人費解，本公司將全力協助陳總經理捍衛其名譽，俾維本公司之正常營運及全體股東之權益。」

但有會計師表示，金寶公司雖然經法定程序向金管會澄清，但金管會裁罰案仍未撤銷，表示金管會不同意金寶公司澄清事由，違法認購員工認股權之事實仍未消滅。

會計師另表示，雖然辦法是前總經理沈軾榮訂定，但沈軾榮已於2020年5月辭任總經理職務，金管會是認定許介立2021年違法認購員工認股權證，金寶公司不將責任歸咎於2021年在金寶任職的相關執行單位，反而去追究2020年已離職的總經理責任，也是令人匪夷所思。

會計師表示，許介立雖於沈軾榮任內任命為員工，但與許介立是不是符合資格認購員工認購資格係屬兩事，換句話說，不是每個員工都可以認員工認股權，若員工未符合法令規定資格及程序，就不能認購員工認股權，金管會裁罰內容已很清楚表示，大家可以上證期局網站研究。

最後會計師表示，看到媒體新聞，小股東身為弱小女子，仍願意站出來替自己及其他小股東及員工爭取權益，勇氣可嘉，且金寶公司為上市公司，本來所作所為亦可受公評，且小股東係屬告發，相關提告仍是檢調機關權責，主管機關近年積極修法推動「股東行動主義」，就是鼓勵小股東站出來爭取自身權益，而金寶公司不對小股東做清楚說明，反而訴諸法律行動提告小股東，實屬可惜。