微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)受惠半導體廠擴大先進製程投資，法人看好全年營運可望逐季走揚，營收、獲利再創高可期。為強化智財權與研發實力，公司斥資1.48億元購置北市內湖區38.58坪土地及227.67坪建物，作為台北研發中心使用。

華景電去年9月29日以125元轉上櫃掛牌，11月中觸及284.5元新高，惟隨後持續震盪拉回，18日下探115.5元新低，5個月來大跌近6成。今（22）日開低0.84％後一度翻紅上漲2.1％至121.5元，隨後力拚持穩盤上，表現強於大盤。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，隨著人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）處理器需求放量，5G智慧型手機需求續加，半導體先進製程市場需求大增，同步帶動對微汙染防治裝置需求。

華景電的AMC微污染防治設備除了銷售晶圓廠外，亦已跨入記憶體領域等，協助記憶體大廠提升製程良率。而RFID派工整合系統已推展至有自動化廠務需求公司，隨著全球產業市場自動化需求與日俱增，且為毛利率較高的利基型產品，增添未來營運成長動能。

華景電2021年合併營收創10.89億元新高、年增達49.26％，毛利率50.82％、營益率27％，低於前年51.52％、27.59％，營益率仍創歷史第三高。稅後淨利2.29億元、年增達43.57％，每股盈餘（EPS）7.08元，亦雙創新高。董事會決議擬配息5元。

華景電2022年3月自結合併營收0.99億元，月增1.04％、年增達35.95％，創同期新高、歷史第五高。累計首季合併營收3.04億元，雖季減17.85％、仍年增達38.71％，創同期新高、歷史第三高。法人看好華景電全年營運可望逐季走揚，營收、獲利再創高可期。