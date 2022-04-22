富邦金(2881)旗下富邦產險發布聲明，針對於4月18日緊急停止銷售原防疫險專案，所造成保戶的不便與失望，鄭重地向客戶致上最深的歉意；富邦強調，4月20日(含)收到公司寄發的續保通知書，且已收取保戶的保費者，保險契約即為成立，既有權益不變。

國內產險業龍頭的富邦產險本周一公告，基於風險管理政策與維持公司經營安全穩定，現售防疫商品組合至4月18日17：30停止收件；自4月19日起將改版推出「新加倍守護」專案；若是5月份到期的續保件，收件至4月20日17：30止。

富邦產險指出，4月上旬雖已預見疫情有擴大趨勢，但做為市場上第一張推出防疫保單的產險公司，在同業紛紛宣布停售訊息之際，仍盡最大努力延長防疫險商品銷售時間，但在防疫政策從「努力清零」調整朝向「與病毒共存」，確診率已呈倍數攀升之下，面對確診人數急遽攀升、輕症居家照護政策實施、疫調及隔離規範的調整，急速嚴峻的疫情發展趨勢，預估將造成不可承受的巨災風險損失。

富邦產險表示，針對於4月18日緊急停止銷售原防疫險專案所造成的不便與失望，鄭重地向客戶致歉，4月20日(含)收到公司寄發續保通知書且已收取保戶保費者，保險契約即為成立；除此之外，其餘續保案件，均停止受理。

公司表示，鑒於變種病毒的潛伏期變短，遭匡列隔離天數亦依政府的應變措施而逐漸縮短，整體環境風險將如同流感，朝向以著重併發重症治療照護為主，富邦產險也依此重新提供以中、重症者保障為主新防疫專案，作為民眾日後投保參考選擇。