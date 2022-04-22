時尚集團開雲(Kering)周四公布第一季銷售表現優於預期；而儘管該集團指出美國和西歐對高端時尚和皮件品牌產品需求持續，但大陸新冠疫情的封鎖，拖累該集團成長表現。

在1~3月的第一季中，開雲銷售額為49.6億歐元(約54億美元)，增加21%，高於花旗分析師Thomas Chauvet給出的46.9億歐元預測。

集團的明星品牌Gucci占據了集團銷售半數以上，第一季成長了13.4%。Gucci在美國、西歐、日本市場表現強勁，另一方面，中國新冠疫情在三月爆發，讓集團中斷了中國的業務。然該品牌13.4%的成長率低於Chauvet的23%成長預估，顯示上季成長有放緩。

伯恩斯坦分析師Luca Solca表示，Gucci的表現有比共識預測低了一些；但其它小品牌的表現令人印象深刻。

聖羅蘭(Yves Saint Laurent)品牌的銷售成長37.2%；Bottega Veneta也成長16.3%。在聖羅蘭拓展商店幾年之後，開雲集團開始轉向投資其它領域，例如行銷和擴大產品範圍。

開雲財務長Jean-Marc Duplaix指出，大陸奢侈品市場基本上沒有受到影響；消費者購買力復甦，加上不斷壯大的中產階級，對奢侈品品牌更有興趣。財務長的評論也呼應了LVMH集團和愛馬仕的類似看法。

開雲一直在努力擴大Gucci的產品系列，並將重點放在高階產品；高層認為，高售價會具有良好的帶動力量。

而開雲認為，中國市場在3月和4月關閉店面，對較低價格產品產生了負面影響，降低了該品牌吸引年輕新客戶的能力。

財務長也認為，現在提出獲利預期還太早，例如有烏克蘭戰爭和中國封鎖的影響。他還指出，包括Gucci在內的一些品牌仍有漲價空間。Gucci在接近上季度末期時，曾以中低個位數的百分比，上調了部分產品價格。