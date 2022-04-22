專業物聯網及人工智慧邊緣運算平台研發製造廠研揚(6579)周五參加新北市政府舉辦的「寶高智慧產業園區一期啟用暨二期簽約典禮」，正式揭告研揚進駐寶高智慧產業園區。新北市政府期望將園區打造為智慧城市產業重鎮，在新店深耕30年，同時素以AI邊緣運算及智慧城市解決方案著名的的研揚，此次也共襄盛舉，期望貢獻AI創新研發所長，來共同創造下一個國際級智慧城市產業新聚落。

新北市長侯友宜特別蒞臨此次啟用典禮，並表示寶高智慧園區的發展目標是以數位科技為核心，積極引進智慧城市相關產業來打造AI產業聚落。園區一期有相當多重量級廠商進駐，包括鴻海(2317)預計於園區成立軟體研發與半導體設計中心、華電聯網將建構智慧城控研發基地，台灣國際航電規劃建置智慧生產研發中心及智慧穿戴裝置生產線，還有以研發設計AI邊緣運算及智慧城市解決方案著稱的研揚，都為寶高智慧園區導入豐沛產業能量。目前除了園區一期之外，二期開發也如火如荼地展開，希望未來集結更多樣的AI及智慧科技廠商，可以進行更多的整合與專業交流，擴大智慧科技的場域規模，讓寶高園區成為國際智慧城市產業的新地標。

在這次的啟用典禮，研揚展出最新AI邊緣運算Box PC及智慧城市專用的AI路側系統。將實際佈建在英國及美國的RSU (RoadSide Unit)及後台控制中心的管理介面，用實際的操作讓參觀者可以很快了解智慧城市的佈建情況與概念。

研揚董事長莊永順表示，研揚近年來專注於AI邊緣運算及智慧城市的打造與規劃，對於智慧製造、智慧零售、智能安防、智慧城市及智慧醫療等五大領域的應用，都非常熟悉。這與寶高智慧園區的建構理念與目標非常契合，這也是研揚會選擇寶高智慧園區落腳的原因之一。更因為研揚在新店已經深耕30年，從最早在民權路成立，後來到統帥工業園區，到目前的遠東ABC工業園區，初期我們會先將部分事業處搬到寶高智慧園區，希望未來可以將研揚集團所有公司都集中在第二期寶高智慧產業園區。